​Mohamad Laila hat sein Ziel erreicht: Er studiert an der Universität Trier im ersten Semester Mathematik. Bei der Erreichung seines Ziels hat dem jungen Mann, der aus Syrien geflohen ist, die „Studienbrücke“ geholfen. Das Programm, das die Universität Trier in Kooperation mit der Hochschule Trier anbietet, bereitet Geflüchtete auf die DSH-Prüfung (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) vor.Schon seit 2016 finden an der Universität Trier Studienvorbereitungskurse statt. Am 3. April startet der neue Kurs, der 24 Unterrichtsstunden pro Woche umfasst und bis September geht.



Neben Deutschunterricht gehören zum Kurs beispielsweise auch eine individuelle Lernberatung und ein Schreibtraining. Beim so genannten Uni-Freitag lernen die Teilnehmenden Fertigkeiten und Kompetenzen, die für Seminare und andere universitäre Veranstaltungen wichtig sind. Dazu gehören unter anderem Recherchieren, Präsentieren und Diskutieren. „Besonders hat mir die Vielfalt am Programm gefallen,“ sagt der ehemalige Studienbrücke-Teilnehmer Laila. „Nicht nur auf die Sprachkenntnisse wird geachtet, sondern auch auf viel andere Details, wie den Alltag an der Universität.“

Teilnehmen am Programm können Geflüchtete, die bereits eine Hochschulzugangsberechtigung und das Sprachniveau C1 haben. Es werden keine Teilnahmegebühren erhoben. Bewerbungen sind bis zum 20. März möglich. ​