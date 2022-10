Page Content

​Sie war gerade erst auf dem Campus angekommen, da habe sie schon nette Leute kennengelernt, berichtet Vanessa. Sie und ihr Freund Julian sind zwei von 1.400 Studierenden, die im Wintersemester 2022/23 ihr Studium an der Universität Trier beginnen. Insgesamt sind aktuell rund 11.000 Studierende eingeschrieben. Die beiden Erstsemester aus der Eifel haben sich für ein Lehramtsstudium entschieden. Neben Psychologie und Rechtswissenschaft sind die Lehramtsstudiengänge bei den Studienanfängern am beliebtesten. Ein Grund, an der Universität Trier zu studieren, seien für sie die Fächerkombinationsmöglichkeiten gewesen, sagen die beiden.



Selbst an der Universität Trier studiert hat Markus Nöhl, Kulturdezernent der Stadt Trier. „Ich komme aus der Eifel und bin jemand, der bei der Studienwahl eher nach Kilometern entschieden hat“, schmunzelt er. Gleichzeitig wirbt er für Trier als Studienort: „Wir haben hier eine gute Größe. Trier ist nicht so groß, dass Sie erschlagen werden. Das heißt, Sie können hier selbst gestalten.“ Wer beispielsweise Ideen für Veranstaltungen hat, könne gerne zum Kulturamt der Stadt Trier kommen. „Wir helfen Ihnen weiter.“



Über Studierende, die sich engagieren wollen, freue sich auch der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA), sagt Hasmik Garanian: „Das, was man durch ehrenamtliches Engagement lernt, lernt man nicht im Studium.“ Die stellvertretende Sprecherin des AStA bestärkte die neuen Studierenden, ihre Themen einzubringen. Beispielsweise organisiert der AStA Diskussions- und Gesprächsrunden zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen.



Lust auf den Besuch von kulturellen Veranstaltungen mit dem bundesweit einmaligen Kultursemesterticket machte Andreas Wagner, Geschäftsführer des Studierendenwerk Trier. „Wir haben es erfunden“, sagte er stolz. Mit dem Studierendenausweis können dienstags, mittwochs und donnerstags kostenlos ausgewählte kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen in Trier und der Region besucht werden. Auf Einladung des Studierendenwerks brachte der Trierer Musiker Helmut Leiendecker im Anschluss an die Begrüßungsveranstaltung den Studienanfängerinnen und -anfängern Dinge näher, die sie am ersten Tag schon wissen sollten. Die Begrüßungsveranstaltung selbst wurde von Musikern der Uni-Bigband SwingUniT unter Leitung von Bernhard Nink begleitet.

Noch bis zum 19. Oktober 2022 unterstützt die Universität Trier alle Erstsemester mit zahlreichen Informationsveranstaltungen beim Start ins Studium. Beispielsweise gibt es Hilfe bei der Stundenplanerstellung, Campusführungen und Vorträge zum Studieren im Ausland oder zur Finanzierung des Studiums. Bei den Orientierungstagen stellen sich aber auch Hochschulgruppen vor, die sich unter anderem politisch und kulturell engagieren.



Nachdem im vergangenen Sommersemester aufgrund der Corona-Pandemie größere Vorlesungen noch digital stattfinden mussten, gibt es im Wintersemester keine Begrenzungen mehr. Das Semester soll – wie es auch der oft geäußerte Wunsch Studierender ist – vollständig in Präsenz ablaufen. Viele Dozentinnen und Dozenten werden aber sicher weiter digitale Elemente, die sich in den Online-Semestern bewährt haben, in ihre Lehrveranstaltungen einbauen.



So wird das Leben auf dem Campus mit dem Start der Lehrveranstaltungen am 24. Oktober 2022 fast wieder wie vor der Pandemie sein. Neu auf dem Campus sind Studierende der Masterstudiengänge „Interreligiöse Studien: Judentum, Christentum, Islam“ und „Theologie und Ethik im Sozial- und Gesundheitswesen“, die die Theologische Fakultät Trier in Kooperation mit der Universität Trier anbietet.

​ So wird das Leben auf dem Campus mit dem Start der Lehrveranstaltungen am 24. Oktober 2022 fast wieder wie vor der Pandemie sein. Neu auf dem Campus sind Studierende der Masterstudiengänge „Interreligiöse Studien: Judentum, Christentum, Islam“ und „Theologie und Ethik im Sozial- und Gesundheitswesen“, die die Theologische Fakultät Trier in Kooperation mit der Universität Trier anbietet.

Text: Universität Trier



Zu einem Blick über das eigene Fach hinaus ermutigte Universitätspräsident Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Jäckel die Erstsemester bei der Begrüßungsveranstaltung im voll besetzten Audimax, die parallel über YouTube gestreamt wurde. In vielen Fächern ist es beispielsweise in einem freien Wahlbereich möglich, Schwerpunkte nach den eigenen Interessen zu setzen. Einmal wurde das blau-weiße Hauptgebäude der Universität mit einer großen Tankstelle verglichen, erzählt der Universitätspräsident weiter: „Es ist eigentlich ein ganz passendes Bild. An der Universität Trier können Sie Wissen tanken.“