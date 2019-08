In jedem Alter an der Uni Trier studieren

Page Content

​„Campus der Generationen“ heißt das Angebot der Universität Trier für alle – insbesondere auch Senioren –, die ihre Allgemeinbildung erweitern und Wissen vertiefen wollen. Ohne sich für ein reguläres Studium einschreiben zu müssen, können beispielsweise Vorlesungen und spezielle Kurse besucht werden. Insgesamt besteht das Angebot des „Campus der Generationen“ aus drei Säulen: den sogenannten Montagsvorträgen, wissenschaftlichen Weiterbildungen und dem eigentlichen Angebot für Gasthörer. Der gerade erschienene Studienführer gibt einen Überblick für das kommende Wintersemester.

Die wöchentlichen Montagsvorträge können gebührenfrei und ohne Anmeldung besucht werden und bieten einen Querschnitt aktueller Forschungsinhalte etwa aus der Geschichte, Psychologie und Sinologe.



Die wissenschaftlichen Weiterbildungen richten sich an Menschen, die sich gemeinsam mit Gleichgesinnten mit Themen wissenschaftlich auseinandersetzen möchten. Neben Italienisch-Kursen werden unter anderem ein Seminar zu Spannung in der erzählenden Literatur und eine Projektgruppe angeboten, die eine Kunst-Ausstellung konzipiert. Die Kosten der Kurse variieren. Eine Anmeldung ist nötig.

Das eigentliche Gasthörer-Angebot ermöglicht die Teilnahme an den regulären Lehrveranstaltungen aller Fachbereiche der Universität Trier, sofern Kapazitäten frei sind. Darüber hinaus profitieren die Gasthörer von einer zentralen Beratung und Betreuung, besonderen Informationsangeboten und Orientierungshilfen. Nicht zuletzt können Bibliothek, Rechenzentrum und Sportanlagen der Universität Trier genutzt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich an den Kulturangeboten der Universität Trier wie Chor, Orchester und Theater zu beteiligen. Je nach Anzahl der besuchten Veranstaltungen sind die Kosten gestaffelt. Für die Aufnahme eines Gasthörerstudiums ist weder das Abitur notwendig, noch gibt es eine Altersgrenze. Der Antrag auf Gasthörerschaft muss bis zum 15. Oktober 2019 gestellt werden.

Die Lehrveranstaltungen beginnen am 28. Oktober 2019 und enden am 15. Februar 2020. Offene Fragen lassen sich bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 12. September 2019 von 14:15 bis 16:00 Uhr in Gebäude B, Raum 21 klären. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich.

Der Studienführer „Campus der Generationen“ kann per Post oder Mail angefordert werden. Ihn und alle weiteren Informationen gibt es auch auf der Webseite www.campusdergenerationen.uni-trier.de.





