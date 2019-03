Page Content

Als Gasthörer können Interessierte an Lehrveranstaltungen in allen Fachbereichen der Universität Trier teilnehmen, sofern Kapazitäten frei sind. Die wöchentlichen „Montagsvorträge“ können gebührenfrei und ohne Anmeldung besucht werden und bieten einen Querschnitt aktueller Forschungsinhalte etwa aus der Philosophie, Sinologie, Kunstgeschichte und Politikwissenschaft. Außerdem kann die Infrastruktur der Universität mit Bibliothek, Rechenzentrum, Sprachzentrum und Sportanlagen genutzt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, sich an den Kulturangeboten der Universität wie Chor, Orchester und Theatergruppen zu beteiligen. Die Lehrveranstaltungen beginnen am 8. April und enden am 13. Juli 2019.





​Fragen lassen sich bei der Informationsveranstaltung am Dienstag, 12. März, ​von 14.15 bis 16.00 Uhr in Gebäude B, Raum B 21, klären. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im neuen Studienführer finden sich neben dem Überblick über das Veranstaltungsangebot weitere Informationen zur Anmeldung und Zulassung. Die Broschüre ist online abrufbar (www.campusdergenerationen.uni-trier.de) oder kann per Post oder Mail angefordert werden. Weitere gibt es hier.







Foto: Veranstalter