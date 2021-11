Lokale Besinnlichkeit genießen

Page Content

​Bereits seit 2014 lädt die Kulturkarawane zu Beginn der Weihnachtszeit zum Weihnachtsflanieren in den historischen Gemäuern des Brunnenhofes ein. Über 30 Aussteller präsentieren hier außergewöhnliche, mit Hand und Herz hergestellte Produkte zwischen bunt beleuchteten Arkaden des ehemaligen Kreuzgangs direkt neben der Porta Nigra. Dabei geht es in erster Linie um Freude und Besinnlichkeit, nicht um Gedrängel und Massenkonsum. So lädt die gemütliche Atmosphäre immer wieder zum Verweilen ein. Eingekuschelt in eine flauschige Decke, mit einem dampfenden Becher lokalen Glühwein, Glühviez oder sogar Glühbier in der Hand lässt sich der Blick auf die mit Sternen und Vollmond beschienen Gemäuer ganz besonders genießen. Für das leibliche Wohl sorgen ortsansässige Gastronomen und die letzten Lücken im Magen lassen sich wunderbar mit den vielen Naschereien an den einzelnen Ständen füllen – so bringt zum Beispiel ein Stückchen Schwedenbrot den ersehnten Ausgleich nach einem Geschmacksvergleich verschiedenster hausgemachter Chili-Aufstriche.





Der Sterntaler Weihnachtsmarkt​ wird unter den jeweils aktuell gültigen Corona-Bestimmungen stattfinden. Stand 9.11.2021 gibt es keinerlei Einschränkungen für Outdoor Weihnachtsmärkte in Rheinland - Pfalz. Um trotzdem zur Sicherheit unserer Gäste beitragen zu können beschränken wir die Anzahl der Personen im Brunnenhof.

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 25.11. – 16:00 - 22:00 Uhr

Freitag, 26.11. – 14:00 - 22:00 Uhr

Sonntag, 28.11. – 11:00 - 18:00 Uhr

Aufgrund der hohen pandemiebedingten Zusatzkosten werden wir von Freitag bis Sonntag einen Eintritt von zwei Euro pro Person erheben. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre ist der Eintritt frei. Der Donnerstag bleibt weiterhin kostenfrei!