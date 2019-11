Page Content

hunderttausend.de: Der Sterntaler Weihnachtsmarkt ist bekannt für seine Lichtinszenierung. Woher stammt diese Idee und wie wird das ganze technisch realisiert?

Jochen Leuf: Vielen Dank! Es freut uns sehr, dass unser Lichtkonzept so viele Freunde findet und wir ein weihnachtliches Leuchten in die Augen der Besucher*innen zaubern können. Weihnachtsmärkte mit Lichterketten und Elchgeweihen haben wir schließlich genug auf der Welt. Da wollen wir ein wenig mehr! Außerdem haben es Porta Nigra und Brunnenhof verdient im ehrwürdigen Glanz zu erstrahlen. Da gilt unser großer Dank auch unseren Lichtdesignern Toby Urban und Marius Felten sowie der Firma Promusik. Nur dank dieser tatkräftigen Unterstützung kann eine solch aufwendige Beleuchtung überhaupt realisiert werden.

Welche Produkte werden angeboten und ausgestellt?

Na da schaut ihr am besten einmal selbst auf dem Markt vorbei! Von Kinderkleidung über Marmeladen, Chili-Kompositionen, Upcycling-Lampen, 3D-Postkarten, selbstgebaute Krippen, Keramik und Betonkunst, verschiedenste Schmuckstücke und Insektenhotels bis hin zu Glühviez haben wir alles, was andere Weihnachtsmärkte nicht haben. Unsere Aussteller*innen sind größtenteils Kleingewerbler und verkaufen ihre mit Liebe hergestellten Produkte in der Region häufig nur auf unserem Markt.

Woher kommen die Aussteller?

Unsere Aussteller*innen kommen sowohl aus Trier selbst, aus der Region, reisen aber auch von weit her an. Mittlerweile hat sich der Sterntaler Markt in der Szene als einer der schönsten Kunsthandwerker Weihnachtsmärkte in Deutschland herumgesprochen. Darauf sind wir sehr stolz! Wir haben aber auch zehn Aussteller*innen direkt aus Trier dabei und im nächsten Jahr wollen wir die städtischen Kunsthandwerker*innen sogar noch mehr hervorheben. Wir sind nämlich ziemlich stolz über die künstlerische Freiheit in Trier.

Glühwein ist eine richtige Weihnachtsmarkt-Tradition und bei euch soll es den besten deutschen Glühwein geben. Was hat es damit auf sich?

Probieren geht über Studieren! Aber tatsächlich hat die Fachzeitschrift Selection das heiße Glück unserer Freunde vom Weingut Schmitt Kranz 2011 und 2016 als besten weißen Glühwein Deutschlands prämiert. Kein Wunder, schließlich ist es ein Familienrezept mit frischen Gewürzen und Orangenschalen verfeinert. Übrigens haben wir auch den allerbesten Glühviez der Welt aus Wiltingen. Es geht heiß her bei uns!

Zusätzlich ist dieses Jahr auch donnerstags geöffnet. Warum kam der Donnerstag noch dazu?

In den letzten Jahren wird es zur Weihnachtszeit in Trier immer voller, da immer mehr Gäste von außerhalb kommen. Besonders wenn in diesem Jahr auch noch der verkaufsoffene Sonntag hinzukommt. Das freut uns auf der einen Seite sehr, auf der anderen Seite sollte unser Markt aber auch immer ein gemütlicher Treffpunkt für die Trierer Bevölkerung sein. Der Donnerstag soll nun allen Triererinnen und Trierern die Möglichkeit geben, vor dem ersten Adventswochenende in entspannter Atmosphäre zu erzählen, zu trinken und zu shoppen bevor der Trubel am Wochenende einsetzt. Ihr seid also alle herzlich eingeladen!

Wie soll es in den nächsten Jahren weitergehen?

Das ist in der Tat eine spannende Frage! Seit Jahren schon wollen wir uns erweitern und gerne auch die Porta Nigra oder den Simeonstiftplatz in unser Sterntaler Konzept aufnehmen, vielleicht sogar Teile der Simeonstrasse. Wovon wir träumen: Einen „Trierer Sterntaler Spezial“ innerhalb unseres Sterntaler Marktes, auf dem wir zeigen können, welch künstlerisches Potential in unser Stadt häufig immer noch im Verborgenen liegt; ein Märchenzelt für kleine und große Kinder, vielleicht sogar mit Betreuungsangebot, damit Mama und Papa ganz in Ruhe shoppen können; eine Bühne für regionale Kleinkunstdarbietungen; ein Open-Air Weihnachtsmarkt Kino. Träumt mit uns, wir freuen uns auf eure Vorschläge!​

Der Sterntaler Weihnachtsmarkt findet vom 28. November bis 1. Dezember im Brunnenhof statt.







Foto: J. Lorig