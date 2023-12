Page Content

​(red). Der Sterntaler Weihnachtsmarkt, das sind zahlreiche Stände mit handgemachten Produkten aus der Region, Lichtilluminationen sowie Auftritte von lokalen Künstler/innen.

Kulinarisch hat der Markt dieses Jahr einiges zu bieten: Mit dabei sind u. a. die Kulinski Wurstwirtschaft aus Saarbrücken und Mondlicht Sweets aus Trier - natürlich auch mit vegetarischen und veganen Speisen. Egal ob Glühwein oder Glühbier (auch alkoholfrei) von Craftprotz oder Glühviez aus Wiltingen, auch getränkemäßig ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Der Eintritt zum Sterntaler Weihnachtsmarkt vor 17:00 Uhr ist frei.

Ab 17:00 Uhr erhebt die veranstaltende Kulturkarawane einen Eintritt von 2 Euro für ein Tagesticket oder 4 Euro für ein All-In Ticket (alle Tage) am Einlass. Tickets für den Weihnachtsmarkt gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Am Sonntag ist der Eintritt frei.

Zum Preis von 5 Euro (Tagesticket) bzw. 10 Euro (alle Tage) werden am Eingang auch Support- Tickets verkauft - dafür gibt es einen exklusiven Sterntaler-Support-Button. Die Tickets unterstützen das gemeinnützige Unternehmen in der allgemeinen Kulturarbeit und unterstützen das Ziel der Kulturkarawane, Veranstaltungen für alle Menschen zugänglich zu machen.

Öffnungszeiten: