Akustik im Fünferpack

​Klare Stimmen umhüllt von präzisen Instrumentalklängen – eine musikalische Symbiose, die direkt ins Herz trifft. Das Quintett Acoustic4 lässt seine Zuhörerinnen und Zuhörer mitten in eine einzigartige Klangwelt eintauchen. Die Band eröffnet am Mittwoch, den 12.07.2023, die diesjährige WUNSCHbrunnenhof-Konzertreihe, welche anschließend noch bis zum 30. August im Brunnenhof neben der Porta Nigra präsentiert wird.





Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr (Einlass 18:30 Uhr). Tickets sind ab sofort in der Tourist-Information an der Porta Nigra, unter www.ticket-regional.de und an allen Ticket Regional-Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Tickets berechtigen zur kostenlosen Nutzung von Bus und Bahn im VRT-Gebiet bis Betriebsschluss zur Veranstaltung und zurück. Studierende haben im Rahmen des DiMiDo Kultursemestertickets ab 20 Minuten vor Konzertbeginn freien Eintritt. Bei ausverkauften Veranstaltungen entfällt dieser Anspruch.











Die Konzerte der WUNSCHbrunnenhof-Reihe im Überblick



Mittwoch, 19.07.2023 - Hennich und Hanschel

Ob Ernie und Bert oder Laurel und Hardy – so richtig legendär wird es erst dann, wenn sie als Duo auftreten. Das dachten sich auch Henning Walker und Hannes Brogmus und taten sich prompt zusammen, um fortan als „Hennich und Hanschel“ zu performen. Mit einer Mischung aus Musik und Kabarett stehen die Liedermacher zusammen auf der Bühne. Geschickte Melodiefolgen und eine gute Portion scharfzüngigen Witzes dürfen dabei nicht fehlen. Das kling bei ihnen gleich doppelt gut.



Mittwoch, 26.07.2023 - Akku-Stikk

Vier Männer, ihre Instrumente und natürlich ein ausgezeichnetes musikalisches Gespür – diese Formel hat zum Erfolg geführt. Ganz ohne Verstärker und Schnick-Schnack hat sich Akku-Stikk mitten in die Herzen der WUNSCHbrunnenhof-Fans gespielt - und die meisten Stimmen ergattert. Songs aus Rock, Rock `n` Roll, Punk, Pop und aktuellen Charts drücken die Musiker in ihren Akustik-Versionen den eigenen Stempel auf. Ein wahrer Genuss für Akku-Stikk Fans.



Mittwoch, 02.08.2023 - TIER

An diesem WUNSCHbrunnenhof-Abend sind alle Scheinwerferlichter auf eine Band gerichtet, deren einmaliger musikalischer Mix sich zwischen 70’s und (Dark-)Western Rock bewegt. Vom Musiknetzwerk Trier e.V. wurde TIER für den diesjährigen Newcomer-Slot erwählt. Doch grün hinter den Ohren sind die Musiker aus Trier lange nicht. Sie kreieren ein nur so vor Energie strotzendes Spiel – hypnotisch, kraftvoll, treibend und einfach TIERisch gut.



Mittwoch, 09.08.2023 - Nico Mono

Auf einen Zwischenstopp nach Amsterdam hat Nico Mono 2016 die ganze Bundesrepublik geschickt. Mit seiner nach der niederländischen Stadt benannten Single landete er einen deutschlandweiten Hit. Doch auch seine anderen Lieder sind alles andere als monoton. Der Sänger erzählt ruhige, melancholische Geschichten und solche, die voller Hoffnung und Glücksgefühle sind. Die Songs lassen innehalten und ziehen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihren originellen Melodien und facettenreichen Texten in den Bann.



Mittwoch, 16.08.2023 - Dorfterror

Wenn sie loslegen, wackeln die Gartenzäune, erbeben die Weinreben und die ganze Nachbarschaft hängt neugierig an den Fenstern. Die Rede ist von Dorfterror. Mit ihrem Punkrock sorgen die fünf Bandmitglieder regelmäßig für musikalischen Aufruhr. Ob auf dem Land oder in der Stadt, mit Songs wie „Dünnes Eis“, „Oberbillig“ oder „Blaue Haare“ bringen sie ordentlich Stimmung auf alle Konzerte oder Festivals, bei denen sie auftreten. Lautstark und mit schonungslos ehrlich-ironischen Texten wirbelt Dorfterror ordentlich Staub in der Musiklandschaft auf.



Mittwoch, 23.08.2023 - Phoenix

Ihre Musik zerlegt jedes bisschen Langeweile in Schutt und Asche. Daraus erhebt sich Phoenix, um direkt beim nächsten Konzert weiter zu rocken und wieder neue Fans für sich zu gewinnen. Die Band aus Freudenburg covert unter anderem Songs von AC/DC, Bon Jovi und Guns’n’Roses. Ob Dorffest oder Festival, Phoenix bringt überall die Menge zum Wogen.



Mittwoch, 30.08.2023 - Hunneg-Strëpp

Beyoncé? Kein Problem. Rage against the Machine? Auch nicht. 50 Cent? Ganz genauso wenig. Die luxemburgische Band Hunneg-Strëpp lässt sich nicht von irgendwelchen Klischees über Blasmusik einengen. Die acht Musikerinnen und Musiker spielen einfach das, worauf sie und ihr Publikum gerade Lust haben. So entstehen ausgefeilte Arrangements und perfekt abgestimmte Mashups jedweden Genres. Es entsteht eine Musik, die einfach Spaß macht – tanzbar und voller Lebensfreude ist.





Text: Trier Tourismus und Marketing GmbH

Peter, Leonie, Johannes, Kathrin und Jonathan – fünf junge Menschen, die gemeinsam eine musikalische Einheit bilden. Als Acoustic4 begeistern sie ihr Publikum auf kleinen Feiern wie auch auf großen Festen. Die Akustik-Gruppe tritt als eingespieltes Team auf. Während Bandgründer Peter seine Klavier- und Cajón-Fähigkeiten einbringt, gibt es ein ausgefeiltes Bass-, und ebenfalls ab und an Cajón-Spiel, von Johannes. Leonie und Kathrin erwecken wiederum mit ihren perfekt harmonierenden Stimmen die Gesangsparts zum Leben. Das fünfte Bandmitglied, Jonathan, lässt sich auch ab und an zu Gesangseinlagen hinreißen, bringt aber ansonsten die Gitarrensaiten zum Klingen.Coverversionen von aktuellen Pop-Songs finden sich genauso in ihrem Repertoire wieEigenarrangements von Liedern aus den 80ern und 90ern. Konzertbesucherinnen und -besucher sollten weder Taschentücher noch Tanzschuhe vergessen, denn die Band versteht es, mit ihrem Spiel unterschiedlichste Stimmungslagen zu wecken. Die Antwort auf das Rätsel, warum die fünf Musizierenden Acoustic4 heißen, verraten sie übrigens nicht. Spätestens wenn sie die ersten Töne erklingen lassen, zählt so oder so nur noch der musikalische Genuss.