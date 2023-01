Page Content

​Spektakuläre Neuzugänge, aufsehenerregende Leihgaben oder Schätze aus dem Depot – in der Rubrik „Objekt des Monats“ stellt das Stadtmuseum Simeonstift regelmäßig Highlights seiner Sammlungen und Ausstellungen vor. Nun öffnet das Museum dieses Angebot für Besucherinnen und Besucher. Sie können zum Gastkurator werden und ihr Lieblingsobjekt auf der Website des Stadtmuseums präsentieren. Dabei lernen sie nicht nur ihr Ausstellungsstück besser kennen, sondern erhalten auch einen Einblick in die Arbeitsfelder eines Museums. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden Informationen zum Objekt recherchiert und aufbereitet.













Text: Stadtmuseum Simeonstift Trier



Den Anfang macht Bettina Ghasempoor von der Galerie Netzwerk. Die Trierer Künstlerin ist häufig im Stadtmuseum zu Gast. Ihre Wahl fiel auf eine Skulptur des Heiligen Paulus, die im Eingangsbereich zu sehen ist. Die empfindliche Kalksteinfigur aus dem 15. Jahrhundert zählt zu den sogenannten Steipen-Heiligen, dem Fassadenschmuck des ehemaligen Bürgerhauses am Hauptmarkt. „Gleich zu Beginn des Museumsbesuchs fallen diese Skulpturen auf. Sie wirken sehr lebendig und menschlich. Wer mag hier Modell gestanden haben, fragt man sich“, so Ghasempoor. Was sie zum Heiligen Paulus und der Geschichte der Steipen-Figuren herausgefunden hat, ist auf www.museum-trier.de​ zu lesen.Wer sein persönliches Objekt des Monats vorstellen möchte, kann sich an die Abteilung für Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Stadtmuseums wenden: pr-stadtmuseum@trier.de