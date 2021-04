Page Content

​Eine neue Reihe des beliebten Suchspiels Museumsdetektive für Kinder ab 5 Jahren startet am 16. April: In vier Terminen (16., 23. und 30. April & 7. Mai 2021, jeweils 15:30 Uhr) führt Kursleiterin Hanna Verena Knopp mittels der Plattform Jitsi Meet durch die Ausstellung und begibt sich auf Spurensuche zum Thema Religionsgemeinschaften. Die Kinder lernen spielerisch Exponate des Museums kennen und erhalten kleine Anleitungen und Material zum Basteln zuhause (€ 10,- inklusive Basteltüte).



Am 18. April findet um 14:30 Uhr über das System BigBlueButton ein interaktives Stabpuppentheater zu dem Gemälde „Hoher Besuch in der Bauernstube“ statt. Stadtmuseum und mobile spielaktion e.V. bieten den Kindern eine besondere Gelegenheit, in das Kunstwerk einzutauchen (kostenlos).

Ab dem 30. April findet der Kreativkurs Zeichenkünstler für Kinder ab 8 Jahren über die Plattform Jitsi Meet statt: Im Format der Videokonferenz lernen die Kinder zuhause Tricks und Kniffe für richtig gutes Zeichnen und Malen. Die Online-Termine finden statt am 30. April & 7. und 14. Mai 2021 jeweils ab 16:00 Uhr. Das Thema des Kurses ist „(Unterwasser-)Landschaft“ (Kosten: € 10,-).



Für alle Sportskanonen und solche, die es werden wollen, findet am 2. Mai um 14:30 Uhr ein Online-Bildvortrag zum Thema Sport statt. Kursleiter Sven Heiser zeigt in altersgerechter Form Beispiele für sportliche Höchstleistungen in der Kunst vom Mittelalter bis heute. Die Veranstaltung findet über die Plattform JitsiMeet statt und ist kostenlos.



Weitere Informationen und Anmeldung zu allen Kursen unter 0651 718-1452 oder per Mail an museumspaedagogik@trier.de. Weitere Informationen und Anmeldung zu allen Kursen unter 0651 718-1452 oder per Mail an museumspaedagogik@trier.de.





Für die Kleinsten ab 3 Jahren bietet der Kurs Kunterbunt Ideen für erste kreative Gehversuche zuhause- Eltern und Kinder vermitteln Videos mit Bastelanleitungen auf spielerische Weise die Themen im Museum. Der Kurs zum Thema „Autos und Fahrzeuge“ findet ab dem 16. April vier Wochen lang immer freitags statt (€ 10,- inklusive Basteltüte).