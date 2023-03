Page Content

​Mit dem Erzählband „Komm mit durch Trier“ hat der Trierer Pädagoge Hubert Maria Ries ein Standardwerk für Familien geschrieben: Seit 1983 – zum 2000. Geburtstag der Stadt – begleitet das Buch große und kleine Menschen bei ihrer Erkundung der Römerstadt. Jetzt ist im Verlag alta silva die sechste Auflage erschienen – mit über 100 Aktualisierungen und Ergänzungen. Entlang der Erlebnisse einer Familie mit drei Kindern aus dem brasilianischen Rio führt die Lektüre mit Fakten, Anekdoten und Legenden in die Geschichte der Stadt ein. Das reich und originell bebilderte Buch ist ab sofort im Shop des Stadtmuseums zum Preis von 15,90 € erhältlich.









Text und Bild: Stadtmuseum Simeonstift Trier



Der Autor und seine Enkelin Isabel Pretzsch stellen das Buch in einer gemeinsamen Lesung am Dienstag, 4. Juli, um 19 Uhr im Stadtmuseum vor. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 1. Oktober, findet eine Familienführung mit Vorlesestationen in der stadtgeschichtlichen Ausstellung des Museums statt. Der Eintritt zur Familienführung beträgt 2€, für Kinder bis 10 Jahre ist der Eintritt frei.​