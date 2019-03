In diesem Jahr sind 87 Bewerbungen aus den Bereichen Fotografie, Keramik, Stein, Holz, Metall, Textil, Leder, Schmuck, Gerät, Glas und Edelstein eingereicht worden. Am vergangenen Freitag übergab nun Staatssekretärin Daniela Schmitt gemeinsam mit Rudi Müller, Präsident der Handwerkskammer Trier, und in Anwesenheit von Oberbürgermeister Wolfram Leibe, den Gewinnern der drei Kategorien im Stadtmuseum Simeonstift ihre Auszeichnungen. Prämiert wurden dabei unter anderem die Korbmachermeisterin und Flechtwerkgestalterin Monika Nickel-Stein für ihre aus Weide geflochtenen Objekte (rechts im Bild) mit einem Staatspreis und dem damit verbundenen Preisgeld von 5.000 Euro. Der Keramiker Ricus Sebes erhielt für seine Gefäße (vorn im Bild) aus Porzellan ebenfalls einen Staatspreis. Einen Förderpreis bekam unterdessen die Triererin Lisa Maria Durchholz , die derzeit ihr Masterstudium in Modedesign an der Hochschule Trier absolviert. Sie fertigte diverse Kleidungsstücke aus Kaschmir und Seide an. Einen Preis des Handwerks gewann die Fotografenmeisterin Roswitha Kaster mit ihren sieben Porträtaufnahmen.Die Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift in Trier zeigt nun insgesamt 145 Exponate und bietet den Besuchern einen Überblick über das aktuelle Geschehen im gestaltenden Handwerk in Rheinland-Pfalz. Sie wird vom 16. März bis zum 21. April präsentiert. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr sowie an allen Feiertagen. Vom 28. Mai bis 13. Juni wird die Ausstellung im Haus des Handwerks in Mainz gezeigt. Weitere Informationen gibt es online unter museum-trier.de oder unter formdesign.de . Eine Online-Version des umfangreichen Katalogs mit Farbabbildungen der Exponate ist auf der Homepage Formdesign zu finden.​