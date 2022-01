Nächste Sprechstunde der Bürgerbeauftragten am 3. Februar

Page Content

​Trier (Stadt). Die nächste Trierer Sprechstunde der rheinland-pfälzischen Bürgerbeauftragten Barbara Schleicher-Rothmund findet am Donnerstag, 3. Februar, im Rathaus statt. Wer dieses Angebot nutzen, will kann sich bis 20. Januar, per E-Mail anmelden (poststelle@diebuergerbeauftragte.rlp.de) oder telefonisch: 06131/ 2899999. Die Bürgerbeauftragte steht mit ihrem Team zur Verfügung, um Bürger im Umgang mit Verwaltungen zu unterstützen und bei Problemen eine einvernehmliche Lösung zu finden.



Zudem ist Schleicher-Rothmund als Beauftragte für die Landespolizei Ansprechpartnerin für Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, die Probleme mit der Polizei haben. Auch Polizeibeamtinnen und -beamte mit Anliegen rund um ihre Arbeit können sich bei ihr melden.