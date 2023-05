Page Content

​Die bereits im vergangenen Jahr fertiggestellte uniSPORT-Arena ist nun offiziell eröffnet. Damit wurden die uniSPORT-Anlagen gezielt um eine multifunktionale Freilufthalle erweitert, in der wetterunabhängig Sport getrieben werden kann.





Text: Universität Trier​



Universitätspräsident Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Jäckel, selbst in mehreren Sportarten aktiv, zeigte sich bei der symbolischen Übergabe des Schlüssels an uniSPORT-Leiter Dr. Christoph Heib angetan von der neuen Arena und insbesondere ihrem schonenden Bodenbelag. Das Gebäude füge sich zudem gut in den grünen Campus der Universität ein, so Jäckel.Für Ballsport, Outdoor-Fitness oder Bewegungsangebote jeglicher Art stehen in der Arena zwei Spielfelder zur Verfügung. „Mit der Arena gewinnen wir dringend benötigten Raum dazu – und dies in einer beispielhaft funktionalen und ökologischen Form“, sieht Dr. Christoph Heib das neue Gebäude als wertvolle Ergänzung des bestehenden Sportstätten-Angebots.Bereits im vergangenen Wintersemester wurden erste uniSPORT-Kurse in der neuen Halle durchgeführt. Daneben trainierten hier Fußballvereine, deren Sportplätze wegen Schnee und Eis gesperrt waren. Im laufenden Sommersemester treffen sich Bootcamper, Lacrosser, Volleyballer und Fußballer in der Arena. Wetterunabhängig bedeutet jedoch nicht nur Schutz vor Eis, Schnee und Regen: Bei Sommerhitze schirmt das Arena-Dach die Sportler vor praller Sonne ab.„Unser Ziel ist es, die Universität in Bewegung zu bringen. Dazu leistet die Arena einen wichtigen und attraktiven Beitrag“, so Heib weiter. Daher kann die Arena außerhalb des regulären Kursangebots des uniSPORTs von Studierenden, Mitarbeitenden, aber auch von Vereinen und Gästen über ein Stunden-Ticket zu unterschiedlichen Konditionen gemietet werden. Beispielsweise auch, um neue Trendsportarten auszuprobieren wie etwa Pickleball, eine Mischung aus Badminton, Tennis und Tischtennis. Eine Auswahl der bereits jetzt in UniSPORT-Kursen angebotenen 45 Sportarten wird bei einem Sportfest am Mittwoch, 24. Mai, von 15:00 bis 19:00 Uhr zu sehen.„Ich bin zuversichtlich, dass wir - und mit uns eine Vielzahl von Sportlern - große Freude an der Arena haben werden“, freut sich Christoph Heib darauf, dass sich die neue Halle noch mehr mit sportlichem Leben füllt.