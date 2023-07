Mittelalterliche Spielstadt ab 14. August

Page Content

​Schon seit über 30 Jahren lädt die mobile Spielaktion in Zusammenarbeit mit „Burgen, Schlösser, Altertümer Rheinland-Pfalz“ immer in der zweiten Hälfte der Sommerferien zu der beliebten Spielstadt an den Kaiserthemen ein. 2023 können Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahre vom 14. August bis 1. September eintauchen in eine hochmittelalterliche Stadt im Jahr 1150. Sie sind als Lehrlinge aktiv in einer Schreinerei, einer Weberei oder einem Scriptorium. Für das leibliche Wohl sorgen der Bäcker und die Wirtsleute.





Text: Stadt Trier​



Daneben gibt es immer wieder besondere Ereignisse, wie Hochzeiten oder Besucher der Stadt, wie Fernhändler oder ein Kreuzritter. Die kostenlose Spielstadt ist werktags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das Programm wird gefördert von der Stadtjugendpflege, der Nikolaus-Koch-Stiftung und dem Landesjugendamt.