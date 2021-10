Spielplätze in Ehrang wieder freigegeben

Page Content

Foto: Pexels / Kindel Media​

​In Ehrang kann nach der Flut wieder gespielt werden: Nachdem die Bodenanalysen auf den noch vier gesperrten Spielplätzen in Alemannen-, Schiller-, Merowinger- und Josef-Matthäus-Velter Straße unbedenklich waren, sind sie ab Donnerstag, 14. Oktober, wieder nutzbar. Die Spielgeräte blieben unbeschadet, lediglich Sand und Hackschnitzel mussten ausgetauscht werden. Somit sind alle Spielplätze in Ehrang nach der Flut Mitte Juli wieder offen. Vor dem Hintergrund der gesperrten Spielplätze hatte das städtische Jugendamt gemeinsam mit weiteren Akteuren in den vergangenen Wochen verschiedene Spielaktionen angeboten, die von zahlreichen Menschen besucht wurden.