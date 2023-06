Sperrungen in Fußgängerzone wegen Altstadtfest

Page Content

​ Zum Schutz des Trierer Altstadtfestes gelten folgende Sperrzeiten auf dem Veranstaltungsgelände in der Fußgängerzone: Freitag, 23. Juni, 15 Uhr, bis Samstag, 24. Juni, 2.30 Uhr. Samstag, 24. Juni, 11 Uhr, bis Sonntag, 25. Juni, 2.30 Uhr. Am Sonntag gilt die Sperrzeit bereits für den Stadtlauf. Sonntag, 25. Juni, 7 bis 22.30 Uhr (Ende Altstadtfest). Die Zufahrt und Ausfahrt zu/von den Einstellplätzen auf dem Veranstaltungsgelände ist wegen der Sperrungen nicht möglich. Dies gilt auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer wie zum Beispiel Zulieferer und Anlieger. Auch das Fahren in der Fußgängerzone ist zu diesen Zeiten jeweils untersagt.





Text: Stadt Trier

​