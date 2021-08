Morgendliche Sperrung in der Innenstadt

Page Content

​Wegen des ersten Trierer Edith-Lücke-Frauenlaufs, der am Sonntag, 29. August, unter Einhaltung der dann geltenden Corona-Schut​zbestimmungen stattfindet, sind zwischen 9:30 und etwa 11:00 Uhr folgende Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt: Balduinstraße, Balduinsbrunnen, Christophstraße, Porta Nigra Umfeld, Nordallee, Simeonstiftplatz, Margarethengässchen, Simeonstraße, Hauptmarkt, Domfreihof, Liebfrauenstraße, An der Meerkatz, Am Breitenstein, Konstantin-, Brot-, Neu-, Germann- und, Wechselstraße, Weberbach, Ostallee, Kreisverkehr An den Kaiserthermen und Olewiger Straße. Im Startbereich an der Weimarer Allee gilt das voraussichtlich schon ab etwa 8.30 Uhr. Der Lieferverkehr in der Simeonstraße (zwischen Porta Nigra und Hauptmarkt) ist bis etwa 11 Uhr, nicht oder eingeschränkt möglich. Örtliche Umleitungen sind ausgeschildert. Fußgänger und Zuschauer der Veranstaltung werden gebeten, die abgegrenzte Laufstrecke nicht zu betreten.