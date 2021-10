Mehr als 2.800 Euro für Opfer der Flutkatastrophe

Page Content

Foto: Pexels / Dio Hasbi Saniskoro



​Live-Events für den guten Zweck: Bei einer Spendenaktion im Rahmen des Arena Open Air Sommers für die Opfer der Flutkatastrophe in Trier-Ehrang sind insgesamt 2.829,69 Euro zusammengekommen. Das Geld geht zu 100% an die Gemeinschaft Ehranger Ortsvereine, GEOV. Damit wollen die Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Trier und Popp Concerts zumindest einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der Betroffenen vor Ort leisten.

Die gemeinsame Aktion von MVG Trier und dem örtlichen Veranstalter Popp Concerts​ war wenige Tage nach dem verheerenden Unwetter in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Mitte Juli ins Leben gerufen worden. Die Verantwortlichen entschieden angesichts der Ereignisse die gesamten Ticketeinnahmen des TrierPop-Festivals am 24. Juli 2021 zu spenden. Die Festival-Bands Graustufe West, SCHATZI und straws unterstützten die Idee. Besucherinnen und Besucher der nachfolgenden Events der Veranstaltungsreihe hatten ebenfalls noch die Möglichkeit ihren Teil beizutragen. Dazu wurde eine Spendenbox auf dem Open-Air-Gelände vor der Arena Trier aufgestellt. „Betrachtet man das Ausmaß dieser Katastrophe, mag es nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Unter dem Eindruck der Bilder war es uns aber ein besonderes Anliegen solidarisch zu den betroffenen Menschen in unserer Stadt zu stehen. Das TrierPop Festival mit einheimischen Bands bot dafür den geeigneten Rahmen“, erklären die Geschäftsführer der MVG Trier Arnd Landwehr und von Popp Concerts Oliver Thomé.

Das TrierPop-Festival war Teil des Arena Open Air Sommers​ mit insgesamt 24 Veranstaltungen zwischen dem 14. Juli und dem 22. August 2021. Auf der Bühne standen namhafte Künstler wie Campino oder Antilopen Gang bis hin zu regionalen Größen wie Thomas Kießling, Frank Rohles oder Thomas Schwab & Band.​