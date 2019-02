Page Content



​Foto: Marikel Lahana



Sophie Hunger versteht es meisterhaft sich neu zu erfinden und dabei doch ihren individuellen Charme zu erhalten. Die Diplomatentochter wuchs zwischen Bern, London, Bonn und Zürich auf und lebt mittlerweile in Berlin sowie Paris. Das Heimatgefühl der Schweizerin zeigt sich in der Vielfältigkeit ihrer Musik, in der sie Folk, Jazz, Indie und mit dem neuen Album auch Elektroanleihen mit einander vereint. Am meisten fühlt sie sich jedoch​ bei ihrer Gitarre Zuhause, wie sie in einem Interview im Ersten verrät. Ihren ersten Durchbruch hatte Sophie Hunger 2008 mit dem Album Monday’s Ghost und gewann seitdem verschiedenste Preise in der Schweiz. Nebenbei schrieb sie Kolumnen für die Zeit, den Spiegel und den Spiegel Online , in denen sie auch über ihre Amerika-Tournee berichtete. Mehr Aufmerksamkeit in Deutschland erlangte sie 2013, als sie zusammen mit Max Herre beim Bundesvision Song Contest für Baden-Württemberg den 8. Platz belegte. Im gleichen Jahr war sie außerdem zu Gast bei Harald Schmidt und Anke Engelke . 2016 überraschte Sophie Hunger daraufhin als Filmkomponistin für den Film Mein Leben als Zucchini und erhielt vom französischen Festival für Filmmusik Des Notes et des Toiles den Preis für die beste Spielfilm-Musik.Mit ihrem neusten Album Molecules dürfte der Sängerin nun eine weitere Überraschung gelungen sein, denn sie tauschte ihre bisherigen Klavierballaden und Sprachmischungen gegen Synthesizer und Beats aus. Max Gösche​ sitzt in seinem Review für den Rolling Stone auch ein bisschen ratlos vor dem Album und schlussfolgert: „Ein Trennungsalbum, auf dem alles in seine Bestandteile zerfällt: das Leben, die Welt – und leider auch die Musik.“ Und auch Manuel Berger von laut.de ist gespannter auf die kreativen Errungenschaften, welche sich die Künstlerin mit dem neuen Genre in Zukunft erschließen könnte. Trotz der eher durchwachsenen Kritiken der Musik-Journalisten, sind es Sophie Hungers Live-Auftritte, die ihr die größte Fan-Gemeinde beschafften. Vor allem die ausgewogenen Sets und ihre Bühnenpräsenz begeistern dabei die Besucher, wie auch Anke Engelke in ihrer Sendung beschrieb. Für alle die sich gern selbst ein Bild machen möchten,​ ist am kommenden, die passende Gelegenheit dazu.​