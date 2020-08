Kultur trotz Corona

Page Content

​Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Veranstaltungsverbote stellen die Veranstaltungsbranche weiterhin vor große Herausforderungen. Zum einen gilt es die Ausbreitung des Virus weiter einzudämmen, zum anderen das kulturelle Leben aufrecht zu erhalten und das Überleben der vielen Unternehmen und Solo-Selbstständigen in dem Gewerbe zu sichern.



Und so freut sich das Popp Concerts-Team im Spätsommer gleich drei außergewöhnliche Acts im Brunnenhof an der Porta Nigra in Trier ankündigen zu dürfen:

Die Kölner Indie-Pop Band Fortuna Ehrenfeld (21.08.2020), der Ex-Jupiter Jones Frontmann Nicholas Müller (22.08.2020) und der Multiinstrumentalist Tristan Brusch (11.09.2020) werden unter freiem Himmel Live-Erlebnisse trotz der Pandemie-Beschränkungen möglich machen.​​​​



Die Konzerte sind bestuhlt und werden unter Einhaltung der aktuellen Hygiene-Vorschriften durchgeführt. Tickets gibt es ausschließlich über Ticket Regional (online bzw. bei den entsprechenden Vorverkaufsstellen). Der Vorverkauf ist bereits gestartet und wer noch dabei sein will, sollte sich rechtzeitig seine Tickets sichern.









Foto zVg: Popp Concerts