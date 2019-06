Wie sah ein Tag im römischen Trier aus? Was tat ein Römer den ganzen Tag? Was gab es zum Frühstück? Wie putzte man sich die Zähne? Viele Fragen des Alltags werden im Programm für Kinder zwischen 8-11 Jahren erforscht, es findet am, oder2019 jeweils von 10:00 bis 15:00 Uhr statt. Bei einer spielerischen Führung probieren die Kinder römische Kleidung an, besuchen die römische Schule und erfahren an einen Tag, was die Römer an einem Gladiatorenkampf faszinierte. In einer Workshopphase stellen wir einen Gladiatorenhelm her, der dann am Nachmittag im Amphitheater in historischer Stätte unblutig getestet werden darf.