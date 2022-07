Sold Out Award für Mordlust

Page Content

​Fast 1.200 Menschen haben am Mittwochabend „Mordlust“, die Show von Laura Wohlers und Paulina Krasa, in der Europahalle Trier besucht. Dafür erhielten die beiden Journalistinnen den Sold Out Award des Hallenbetreibers, der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Trier. Die Auszeichnung ging auch an den örtlichen Veranstalter Popp Concerts.

„Mordlust – Verbrechen und ihre Hintergründe“ ist einer der beliebtesten True Crime-Podcasts Deutschlands. Auf der passenden „Partner In Crime“-Tour war bereits für 25. März dieses Jahres ein Termin in Trier angesetzt. Durch die Corona-Problematik wurde die Show allerdings einmal verschoben und nun nachgeholt - mit großem Erfolg. „Ich freue mich sehr, dass dieses ausgezeichnete Podcast-Format auch live in Trier so gut angenommen wurde“, bilanzierte der Geschäftsführer der Popp Betriebsgesellschaft mbH Oliver Thomé. „Wir werden auch weiterhin Schritte in diese Richtung unternehmen.“

Die MVG Trier dankte Popp Concerts mit dem hauseigenen Award für die Organisation und Durchführung der Show. MVG-Geschäftsführer Arnd Landwehr betonte insbesondere den Stellenwert der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Popp Betriebsgesellschaft: „Dank Popp Concerts stehen immer wieder tolle, frische, innovative Acts und Formate wie Mordlust auf unseren Bühnen. Da sind wir schon sehr froh einen solch professionellen Veranstalter hier vor Ort zu haben, der diese Shows so gut plant und dann auch so hochwertig realisiert. Insofern: wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Projekte in unseren Hallen - der Arena, der Europahalle und dem Messepark Trier“.

Mit „Mordlust“ stand die letzte größere Show in den drei großen Trierer Hallen vor der Sommerpause auf dem Programm. Weiter geht es im September - unter anderem mit dem Konzert von Giovanni Zarrella in der Arena, das ebenfalls von Popp Concerts veranstaltet wird.

Auf dem Foto (von links nach rechts): Arnd Landwehr (Geschäftsführer MVG Trier), Paulina Krasa & Laura Wohlers (Mordlust), Annette Sausen (Popp Concerts)







​



Foto: Simon Engelbert Photogroove