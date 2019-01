Nektarios Vlachopoulos hatte an diesem Abend für jeden aus dem breiten Spektrum des Publikums etwas dabei und machte auf sein neues Soloprogramm im März diesen Jahres gespannt. ​​





Foto: Marvin Ruppert



Spielerisch gelang es Vlachopoulos das Publikum durch den Abend zu führen. Seine etwa fünf-minütigen Texte verband er durch Anekdoten des Lehrerdaseins und Erfahrungen aus seiner Kindheit. Das Titelthema Niemand weiß, wie man mich schreibt zog sich dabei als roter Faden durch das Programm. So ist der gebürtige Baden-Württemberger griechischer Abstammung und wird deshalb Zeit seines Lebens in Deutschland willkommen geheißen. Das gefeierte „Wunder der Globalisierung“ wird durch die nicht enden wollende Integration zum ewigen Baden-Württembergischen Immigranten stigmatisiert. Dass er als Deutscher in seinem Germanistik-Studium einige sprachliche Kniffe gelernt hat, bewies er dann eindringlich in seinen Texten, die intellektuell und pointiert das aktuelle Zeitgeschehen ganz in der Manier eines Slam-Poeten reflektierten. Da durften klassische Texte wie das Vokalgedicht natürlich nicht fehlen. Doch der Gelehrte bewies seinem Publikum, dass das deutsche Bildungssystem scheinbar doch funktioniert, indem er über die Liebeslyrik vom Mittelalter über Barock bis in die Gegenwart sinnierte​.