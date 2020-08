Events auf dem Riesenrad

Page Content

​Von exklusiven Wein- und Viezproben im Riesenrad bis zur romantischen Mondscheinfahrt mit Piccolo wird das Angebot für die Fahrten im Sky Lounge Wheel vor allem auch zeitlich ausgedehnt. Zwei Weltpremieren sollen im September die Fahrgäste begeistern. Die weltweit erste musikalische Viezprobe (Freitag, 11. September, 20:00 Uhr) mit dem Trierer Mundartsänger Helmut Leiendecker, unterstützt von der Trierer Viezbruderschaft. Die zweite Weltpremiere wird ein Elvis-Konzert (Samstag, 20. September, 20:00 Uhr) mit Steven Pitman im Riesenrad sein. Steven Pitman ist einer der bekanntesten Elvis-Tribute-Acts in Europa und Gewinner der Europameisterschaft der Elvis-Darsteller 2015. Via Live-Stream können die Fahrgäste die Konzerte in der Gondel mit ihrem Handy auf Facebook verfolgen und dabei eine halbe Stunde Riesenrad fahren. Karten für alle Events gibt es auf www.ticket-regional.de online.

Außerdem gibt es touristische Kooperationen mit Kombitickets für die Moselschifffahrt der Gebrüder Kolb, mit der Stadtführung der Trier Tourismus Marketing und mit den Hop On – Hop Off Bussen von CitySightseeing Trier. "Mit diesen Kooperationen wollen wir besonders Familien mit Kindern ansprechen, die sich diese schöne Stadt als Urlaubsziel ausgesucht haben. Hier bieten wir gemeinsam vergünstigte Tickets an", erklärt Oscar Bruch jun.







Die Events:

„Weinprobe im Riesenrad“

Samstag 29. August und Samstag 5. September

jeweils 20:00 bis 21:00 Uhr

Weinprobe im Riesenrad mit dem Weinmundwerker Thomas Vatheuer und exklusiven Steillagen-Rieslingweinen von den Vereinigten Hospitien (2018 Hospitien Riesling, trocken VDP / Gutswein, 2017 Scharzhofberger Riesling Spätlese VDP / Grosse Lage, 2018 Piesporter Schubertslay VDP / Grosses Gewächs GG).

Probe mit 60 Minuten Fahrtzeit für zwei Personen mit 3 x 0,375 Flaschen Riesling, plus Brot und Wasser. Ausschank im Glas. Kommentierung via Online-Streaming auf Facebook.

Fahrpreis für 2 Personen: 75,00 Euro







Weltpremiere „Viezprobe“

mit dem Mundartkünstler Helmut Leiendecker

11. September ab 20:00 Uhr

Unterstützt von der Trierer Viezbruderschaft e.V.

30 Minuten Fahrzeit pro Person plus "Live-Gesang" via Online-Streaming auf Facebook oder Streaming-Kopfhörer zur Ausleihe (3,00 Euro). Es gibt drei Flaschen Viez (Bohrshof, Scherfs, Rudi Müller) in der Gondel und zwei Zeitfenster für den Auftritt: 20:00 bis 20:30 Uhr und 20:30 bis 21:00 Uhr.

Preis für 2 Personen: 59,00 Euro







Weltpremiere „Elvis Konzert“

mit Steven Pitman

20. September ab 20:00 Uhr

30 Minuten Fahrzeit pro Personen plus "Live-Konzert" via Online-Streaming auf Facebook oder Ausleihe eines Streamingkopfhörers (3,00 Euro). Es gibt zwei Zeitfenster für den Auftritt: 20:00 bis 20:30 Uhr und 20:30 bis 21:00 Uhr​



Fahrpreis pro Person: 25,00 Euro.









Foto: Sky Lounge Wheel / Vatheuer