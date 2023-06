Skills Lab am Klinikum Mutterhaus

Page Content

​Die Pflegeschule des Klinikums Mutterhaus hat in diesem Jahr ein Skills Lab für ihre auszubildenden Pflegekräfte eingerichtet. Dabei handelt es sich um Räumlichkeiten, die Patientenzimmern gleichen und den Auszubildenden die Möglichkeit geben, Pflegehandlungen realitätsnah zu üben.



Das Lernen und Reflektieren der pflegerischen Maßnahmen in geschützter Atmosphäre bildet einen weiteren Lernort und eine wichtige Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, die die Eigenreflektion im späteren Berufsalltag und Behandlungsqualität am Patienten fördert. „Da Pflegesituationen komplexer und anspruchsvoller geworden sind, ist es uns wichtig, die Auszubildenden kontinuierlich und intensiv auf die praktischen Einsätze vorzubereiten. Mit den im Skills Lab bereitgestellten Tablets können auch Sequenzen gefilmt, Tutorials für andere Lernende erstellt und das pflegerische Handeln von Lehrenden und Lernenden gemeinsam reflektiert werden. Von den Auszubildenden wird das Skills Lab als sehr positiv und als gute Vorbereitung auf den Praxisalltag und Prüfungssituationen erlebt“, freuen sich Angelina Spurk und Monika Zehren, Lehrerinnen der Karl Borromäus Schule.





„Im sogenannten Fertigkeitslabor trainieren und entwickeln unsere Auszubildenden ihre praktischen Fähigkeiten in einem kontrollierten Lernumfeld. Die Übungen werden an Simulationsmodellen und Demonstrationspuppen lehrergesteuert, in kleinen Gruppen oder selbstständig durchgeführt, können beliebig oft wiederholt und im Nachgang besprochen werden“, so Uwe Reinhard, Leiter der Karl Borromäus Schule am Klinikum Mutterhaus.Hierfür wurden mehrere Räumlichkeiten am Standort Nord des Klinikums Mutterhaus so umgestaltet, dass sie vier verschiedene Praxissituationen abbilden. So besteht das Skills Lab jeweils aus einem Krankenzimmer für die Erwachsenenpflege, Kinderkrankenpflege und Pflege im häuslichen Bereich sowie einem Beratungssetting.