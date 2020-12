Page Content

​Mit dem Wintereinbruch über die Feiertage zieht es viele Menschen in die verschneiten Regionen des Kreises. So kam es in den vergangenen Tagen mehrfach zum Verkehrschaos und der Ansammlung vieler Menschen rund um DollbergNeuhütten, Hermeskeil, Reinsfeld, den Rösterkopf und Kell. Der Landkreis und die Verbandsgemeinden appellieren daher an die Bürgerinnen und Bürger diese Orte zu meiden und zuhause zu bleiben.

Bei Kontrollen der Ordnungsämter wurde festgestellt, dass viele Menschen sich nicht an die Abstandsregeln hielten und auch keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Außerdem wurden Fahrzeuge auf Bundes- und Landesstraßen zum Parken abgestellt, so dass zeitweise der Verkehr massiv behindert wurde.

Die Verbandsgemeinde Hermeskeil wird daher die Zufahrtsstraßen und Parkplätze des Ski- und Wintersportgebietes Dollberg Neuhütten ab morgen, 8 Uhr, sperren. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt. Letzteres gilt auch für die Straßen innerorts von Neuhütten, da dort wetterbedingt sonst kein Durchkommen mehr für Krankenwagen oder Ähnliches wäre. Über weitere Maßnahmen wird in den nächsten Tagen entschieden.​​