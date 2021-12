Page Content

Trier. „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ ist eine packende und emotionale musikalische Biographie, ausgezeichnet als „Best Musical Tribute Show“ bei der Verleihung der Reel Awards Anfang 2020 in Las Vegas. Die Erfolgs-Show über die Rock-Ikone ist 2022 in Deutschland und Österreich zu sehen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie und den damit zusammenhängenden behördlichen Vorgaben musste der Termin am 16.01.2022 in der Arena in Trier erneut verschoben werden. Die Veranstaltung findet nun am 17. März 2022 statt. Einlass ist um 19:00 Uhr, Konzertbeginn 20:00 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit für den Ersatztermin und müssen nicht umgetauscht werden.

Wer für den Ersatztermin noch Tickets benötigt, wird hier fündig: Kartenvorverkauf Trier, Fleischstraße 44, 54290 Trier.



​Foto: Darmer Davids