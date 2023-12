Page Content

​Foto: Norbert Wilhelmi / Silvesterlauf Trier e.V.

Trier (red). Wer den Instagram-Post von Amanal Petros vor wenigen Tagen genau las, konnte es bereits ahnen: nextstop@silvesterlauftrier hieß es da. Bedeutet: Am 31. Dezember wird der deutsche Marathonrekordler wie schon im Vorjahr auf dem Trierer Hauptmarkt beim 34. Bitburger 0,0%-Silvesterlauf an der Startlinie stehen. Der Belgier Isaac Kimeli, 2022 zum dritten Mal in Folge Sieger des Weltklasserennens, reagierte prompt auf die Ankündigung. Schlicht und ergreifend mit einem "Aufgerissene-Augen"-Emoji. Soll wohl heißen: Schaut her, das wird ein Wahnsinnsrennen.



Das Trierer Publikum darf sich wenige Stunden vor dem Jahreswechsel auf ein sportliches Feuerwerk in der City freuen -- der Bitburger 0,0%-Lauf der Asse führt traditionell über die Distanz von acht Altstadt-Runden. Zumal auch der marokkanische Weltklasse-Marathonläufer Zouhair Talbi sechs Jahre nach seinem Sieg von 2017 erneut auf dem Hauptmarkt auftrumpfen will und der aufstrebende Benjamin Dern, gerade mal 20 Jahre alt, als local hero den Wettstreit auf höchstem internationalem Niveau annimmt. Dern gewann als deutscher Crosslauf-Meister gerade seinen zweiten nationalen U23-Titel des Jahres für den Silvesterlauf-Verein (nach 5000-m-Gold im Sommer).



Um 15.30 Uhr fällt am 31. Dezember der Startschuss, unmittelbar im Anschluss an den Sparkasse Trier-Elitelauf der Frauen (15 Uhr), in dem Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier über 5 Kilometer ihr Comeback nach der Babypause gibt.

Silvesterlauf-Renndirektor Berthold Mertes bestätigte am Dienstag auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds den Start des deutschen Marathonrekordlers. "Es war ein hartes Stück Arbeit, Amanal Petros zum erneuten Start in Trier zu bewegen, denn der Silvesterlauf in Barcelona wäre für ihn eine sehr lukrative Alternative gewesen", erklärte Mertes. Inzwischen habe Aman fest in Trier zugesagt.Mit seinem nationalen Marathonrekord von 2:04:58 Stunden im September in Berlin hat Amanal für das Highlight des Jahres in der deutschen Laufszene gesorgt. Dank seiner starken Socialmedia-Präsenz verfügt "Aman" inzwischen über eine große Fangemeinde. Und wer soll am kommenden Wochenende bei der Gala der German Road Races und des Deutschen Leichtathletik-Verbandes in Bergisch Gladbach schon als Läufer des Jahres ausgezeichnet werden, wenn nicht Petros."Das Rennen vom letzten Jahr in Trier, diese irre Atmosphäre mit dem ganzen Konfetti in der Luft - diesen Film habe ich immer noch im Kopf", so spricht Amanal über seinen dritten Platz aus dem Vorjahr, als er nach 22:22 Minuten den Zielstrich auf dem passierte und nur deshalb nicht siegte, weil zwei andere noch schneller waren und Sieger Kimeli in 22:18 Minuten einen neuen Streckenrekord aufstellte. Der stets gute Laune verbreitende Petros hat mit seiner positiven Art viele Freude gewonnen. "Es ist mir wichtig, bei den wenigen Toprennen in Deutschland anzutreten", sagt er - auch deshalb habe er sich für Trier entschieden. Und: "Ich will Isaac das Gewinnen diesmal noch schwerer machen", richtet der 28-Jährige vom SCC Berlin eine Kampfansage an Kimeli.