Trierer Silvesterlauf 2023

​Zwei gute Nachrichten – eine fürs Publikum, die andere für die Teilnehmer:

​Ein packendes Duell der Giganten bahnt sich beim Trierer Silvesterlauf im Bitburger 0,0%-Lauf der Asse über 8 Kilometer an – der dreimal in Folge siegreiche Olympiafinalist Isaac Kimeli (links, Fotos: (c) Silvesterlauf Trier) trifft auf den Gewinner von 2017, Zouhair Talbi (rechts).

Und die gute Nachricht für alle Läuferinnen und Läufer: Sie können sich bei der Anmeldung ein hochwertiges PUMA-Longsleeve-Laufshirt sichern. Diese werden nach dem Motto "first come, first serve" vergeben. Die Shirt-Auflage ist auf 500 limitiert.



Beim Trierer Silvesterlauf gehen die Frauen auf eine 5 Kilometer lange Strecke, die Männer haben 8 Kilometer vor sich. An dem 1-km-Rundkurs in der Trierer City mit Start und Ziel auf dem Hauptmarkt sorgen Sambatrommler, Zuschauer mit Trillerpfeifen und Musikbands für südamerikanische Atmosphäre und ausgelassene Stimmung – für Volksläufer ebenso wie für die internationalen Stars, die sich seit 1990 Jahr für Jahr in Trier die Klinke in die Hand geben.



Eine Anmeldung (mit der Möglichkeit, das limitierte Laufshirt zu bestellen) ist auf der Silvesterlauf-Website möglich (Link s. unten).



Das Programm des 34. Bitburger-0,0%-Silvesterlaufs in Trier in der Übersicht:13:15 Uhr Eröffnung mit Sambatänzen auf dem Hauptmarkt13:30 Uhr SWT-Bambinilauf Mädchen (Jahrgänge 2015 und jünger) 600 Meter13:40 Uhr SWT-Bambinilauf Jungen (Jahrgänge 2015 und jünger) 600 Meter13:50 Uhr Volksfreund-Kinderlauf Mädchen (Jahrgänge 2011-2014) 1 Kilometer14:00 Uhr Volksfreund-Kinderlauf Jungen (Jahrgänge 2011-2014) 1 Kilometer14:15 Uhr alsecon-Teenlauf Mädchen (Jahrgänge 2007-2010) 2 Kilometer14:30 Uhr alsecon-Teenlauf Jungen (Jahrgänge 2007-2010) 2 Kilometer15:00 Uhr Sparkasse-Trier-Elitelauf der Frauen (Jg. 2006 und älter) 5 Kilometer15:30 Uhr Bitburger-0,0%-Lauf der Asse (Jg. 2006 und älter) 8 Kilometer16:00 Uhr SIEGEREHRUNG der TOP SECHS Frauen/Männer16:10 Uhr BORNE-Volkslauf der Frauen (Jg. 2006 und älter) 5 Kilometer16:50 Uhr NATUS-Volkslauf der Männer (Jg. 2006 und älter) 8 Kilometer​​​