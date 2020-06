Engagement, Einsatzfreude und fußballerische Grundfähigkeiten

Page Content

​,,Wir haben ja bereits mehrfach betont, dass wir die 2. Mannschaft als Unterbau zu unserer Ersten etablieren möchten. Mittelfristig wollen wir mit dem Team wieder in einen Leistungsbereich vorstoßen, der unseren jungen Spielern auf einem guten Niveau die Möglichkeit gibt, sich an Tempo und Härte im Herrenfußball zu gewöhnen“, hatte Eintracht- Sportvorstand Horst Brand noch im letzten Sommer angekündigt.

Mittlerweile hat das Projekt Formen angenommen und mit dem souveränen Aufstieg in die C-Klasse wurde ein erstes Etappenziel erreicht. Damit weitere Erfolge schnellstmöglich gelingen, brauchen die Blau-Schwarz-Weißen Spieler, die mit Engagement, Einsatzfreude und fußballerischen Grundfähigkeiten ausgestattet sind. Weil die Eintracht als Oberliga- Verein eine relativ hohe Ablöse für Spieler zahlen müsste, deren Verein ihnen die Freigabe verweigert, sind nur jene Fußballer aufgerufen, die entweder ohne Verein sind, oder von ihrem Klub eine schriftliche Wechselgenehmigung vorweisen können.

Interessierte Spieler mögen sich bitte per E-Mail (zwote@eintracht-trier.com) unter Angabe ihres Namens und aktuellen Vereins auf einen Platz in der Mannschaft bewerben. Kandidaten können sich darüber hinaus persönlich bei Trainer Stefan Fleck oder dessen Co- Trainer Daniel Schraps melden.​







Foto: Pixabay