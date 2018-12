Page Content









Foto: Uli Gasper

​Das Rollstuhlbasketballjahr 2018 neigt sich dem Ende. Nach ein paar freien Tagen abseits von Ligabetrieb und Sport geht es für die deutschen Athleten im neuen Jahr direkt weiter. Der Blick der Mannen von Bundestrainer Nicolai Zeltinger richtet sich bereits in Richtung EM 2019, die im August im polnischen Walbrzych stattfinden wird.Um bereits frühzeitig mit der Vorbereitung zu beginnen und in dem straffen Terminplan auf nationaler wie internationaler Vereinsebene die wenigen freien Slots optimal nutzen zu können, startet die deutsche Auswahl bereits Anfang Januar mit einem ersten Sichtungslehrgang. Insgesamt 25 Athleten, darunter zahlreiche junge Nachwuchstalente sowie langjährige Spieler haben die Chance, sich für den Nationalmannschaftskader 2019 zu empfehlen. Mit Lucas Fiedler (RBB Flinkstone Graz), Tobias Hell (Red Rollers Cottbus) und Luca Puppe (Alba Berlin/Pfeffersport Berlin) sind dabei auch drei Selection-Camp Rookies mit dabei. Eine Überraschung hält die Liste der eingeladenen Spieler zudem parat, denn nach seinem offiziellen Rücktritt Anfang 2018 denkt Dirk Passiwan​ über eine Rückkehr in die Reihen der deutschen Farben nach. Der langjährige Schlüsselspieler der deutschen Nationalmannschaft kehrt für die Sichtungslehrgänge in die Vorauswahl zurück und möchte sich wieder für die deutsche Nationalmannschaft empfehlen.Der erste Sichtungslehrgang findet vom 04. bis 06. Januar 2019 in Wetzlar statt.