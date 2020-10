Wissen zum Klimawandel

Page Content

​​Unter dem Titel „#LecturesForFuture – Klimawandel in den (Weit)Blick nehmen“ wird es bei acht Vorträgen um Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels gehen sowie um Handlungsoptionen. Organisiert wird die Online-Vortragsreihe von Scientists for Future Trier. In der Regionalgruppe der Klimaschutzbewegung haben sich Forschende und Mitarbeitende der Trierer Universität und Hochschule sowie der Cusanus-Hochschule Bernkastel-Kues zusammengeschlossen. Die Teilnahme an den Vorträgen, die im Rahmen der Wissenschaftlichen Weiterbildungen der Universität Trier „Open University“ stattfinden, ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung per Mail (LecturesForFutureTrier@gmail.com) ist aber erforderlich.



An den acht Mittwochabenden vom 11. November bis 10. Februar (je 18:00 bis 20:00 Uhr) wird es beispielsweise um die Anpassung des eigenen Lebensstils, Umweltökonomie, urbane Klimaschutzstrategien und Fragen der globalen Gerechtigkeit gehen. Die Vortragenden kommen nicht nur aus den Umwelt- und Raumwissenschaften, sondern beispielsweise auch aus Psychologie, Mathematik und Politikwissenschaft. Gemeinsam mit den Teilnehmenden sollen gegenwärtige Probleme diskutiert und über Lösungsmöglichkeiten nachgedacht werden. Eingeladen sind alle Interessierten jeden Alters.

Mehr Infos gibt es unter www.weiterbildung.uni-trier.de.







Programm

Mittwoch, 11. November 2020

Prof. Dr. Günther Heinemann, Umweltmeteorologie:

Aspekte der Klimakrise aus Sicht der Klimasystemforschung

Mittwoch, 25. November 2020

Prof. Dr. Hans-Jürgen Bucher (em.), Medienwissenschaft:

Klimawandel und Wissenschaftskommunikation im Internet:

„Interactive science“ oder Auflösungen von Wissensordnungen?

Mittwoch, 16. Dezember 2020

Prof. Dr. Eva Walther, Psychologie:

Was tun gegen den Klimawandel? Eine sozialpsychologische Perspektive

Mittwoch, 6. Januar 2021

Prof. Dr. Frank Thomas, Geobotanik:

Bäume und Wälder im Zeichen des Klimawandels –

von der globalen zur regionalen Ebene (und zurück)

Mittwoch, 13. Januar 2021

Prof. Dr. Julia Affolderbach, Humangeographie

Städte und Klimaschutz: Grün und gerecht?

Mittwoch, 20. Januar 2021

Prof. Dr. Georg Müller-Fürstenberger, Umweltökonomie:

Die Klima-Herausforderung bestehen –

dank oder trotz ökonomischer Rationalität?

Mittwoch, 3. Februar 2021

Prof. Dr. Martin Schmidt, Mathematik:

Die Mathematik der Energiewende

Mittwoch, 10. Februar 2021

Dr. phil. Sascha Werthes, Politikwissenschaft:

Heißkalte Bedrohung: Wie Klimaveränderungen

die menschliche Sicherheit gefährden und Konflikte anheizen

Foto: Pexels / Oladimeji Ajegbile