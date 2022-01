Blandine-Merten-Realschule vor Ort kennenlernen

Page Content

​Trier. Die Blandine-Merten-Realschule in Trier möchte sich am Freitag, den 14. Januar 2022, um 15:00 Uhr als weiterführende Schule vorstellen. Die Entscheidung, welche Schulart und welche Schule nach der vierten Klasse besucht werden soll, ist von großer Bedeutung und daher manchmal auch nicht leicht. Als einzig verbliebene klassische Realschule in Trier und Umland bietet die "BMR" Entwicklungsmöglichkeiten für Schülerinnen, die zwischen einer Realschule plus- und der Gymnasialempfehlung stehen.

Die Blandine-Merten-Realschule ist eine katholische Mädchenschule, die einen Querschnitt der Gesellschaft mit unterschiedlichen Nationen und auch Konfessionen darstellt. Als Stiftungsschule steht sie in der Tradition der Ursulinenschulen.

​Anmeldungen ab sofort unter: www.bmrtrier.de oder telefonisch unter: +49 (0) 651 937412-0