Schreibwettbewerb rund um Geschichte von Cornelia Funke

​Unter dem Motto „Abenteuer warten um die Ecke“ laden die Trierer Stadtbücherei und das Jugendparlament (Jupa) zu einem Kurzgeschichten- Wettbewerb ein. Die phantasievollsten Geschichten werden beim Jupa- Bücherfest am Freitag, 3. November, in der Stadtbücherei im Palais Walderdorff präsentiert. Zu gewinnen gibt es Büchergutscheine im Wert von 50, 30 und zehn Euro.





Text: Stadt Trier​



Interessierte können sich eine Figur aus einem Roman der weltweit bekannten deutschen Fantasy-Autorin Cornelia Funke aussuchen und diese in einer eigenen Geschichte lebendig werden lassen – egal ob spannend, geheimnisvoll oder mit viel Humor erzählt. Die Stadtbücherei und das Jugendparlament beginnen jetzt mit der Werbung für den Wettbewerb. Die Geschichten sollten bis spätestens 13. Oktober per Mail geschickt werden an vorstand@trierer-jugendparlament.de