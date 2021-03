​Zwei Personen hatten positive Schnelltests. Einer wurde anschließend auch mit dem zuverlässigeren PCR-Test als positiv bestätigt, das Ergebnis des zweiten steht noch aus. Unter den Getesteten waren am heutigen Samstag auch 284 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die die Möglichkeit eines freiwilligen, kostenlosen Schnelltests vor dem Wahlsonntag in Anspruch nahmen.

Angeboten wird das „Schnelltesten für Trier“ auf dem Gelände des Messeparks in den Moselauen von Montag bis Freitag (außer Feiertagen) jeweils von 16 bis 20 Uhr. Dazu ist eine vorherige Anmeldung nötig. Neben der Schnellteststation der Stadt Trier bieten auch acht Ärzte, Apotheken und weitere Organisationen zu unterschiedlichen Zeiten die kostenlosen Schnelltests an. Der Überblick über die derzeitigen Stationen in der Stadt Trier sowie die Hinweise zur Terminanmeldung finden sich im Internet auf www.trier.de/testen​