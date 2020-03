Die Rockhal schließt bis Ende März

Page Content

​​​Die Rockhal informiert wie folgt über die Schließung:

"Alle bis einschließlich 31. März geplanten Konzerte werden daher so weit wie möglich verschoben oder abgesagt. Im Falle einer Verschiebung auf ein neues Datum bleiben die gekauften Eintrittskarten gültig. Im Falle einer Stornierung erhalten Sie automatisch eine Rückerstattung.



Wir verfolgen die Situation sehr genau und werden Sie über alle neuen Informationen auf unserer Website informieren. Alle Käufer von Eintrittskarten werden per E-Mail über alle Änderungen, die ihr Konzert betreffen, informiert.



Wir möchten Sie bitten, uns nicht anzurufen. Informieren Sie stattdessen auf unserer Webseite über den jeweils aktuellen Stand der Entwicklung.



Das Rocklab bleibt ebenfalls bis einschließlich 31. März geschlossen. Alle Veranstaltungen bis zu diesem Datum finden nicht statt. Die Proberäume, der Tanzsaal, das Studio und die Co-Working Spaces sind in diesem Zeitraum ebenfalls geschlossen. Alle aktuellen Informationen veröffentlichen wir umgehend auch auf www.rocklab.lu.



Wir danken Ihnen allen für Ihr Verständnis."