36. Schüler- und Jugendwettbewerb 2022

​420 Jugendliche aus ganz Rheinland-Pfalz beteiligten sich ungeachtet der coronabedingten Widrigkeiten 2022 mit 29 Arbeiten am 36. Schüler- und Jugendwettbewerb der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) und des Landtags Rheinland-Pfalz. Fünf Arbeiten wurden mit einem ersten Preis und vier Arbeiten mit einem zweiten Preis ausgezeichnet, eine Arbeit erhielt einen dritten Preis.



Einen 1. Preis erhält Klara Altenhofen aus der 11. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Saarburg. Die begeisterte Jury: "Ihre Kurzgeschichte "Ein Ton" handelt von den Gefühlen von Jugendlichen während der Corona-Pandemie sowie einer Anmerkung zur Entstehung und zum Prozess der Digitalisierung in Schulen. Eine sachlich überzeugende, glaubwürdige und im künstlerischen Ansatz bemerkenswerte Arbeit, die aus den anderen Beiträgen deutlich herausragt."



Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering und der Direktor der Landeszentrale Bernhard Kukatzki loben die Werke der Jugendlichen aus Rheinland-Pfalz.

Hendrik Hering freut sich: "Ich gratuliere allen Gewinner:innen ganz herzlich, danke aber auch all jenen, die sich an unserem Wettbewerb beteiligt haben. Denn es zeigt erneut: Junge Menschen interessieren sich viel mehr für Politik und aktuelle gesellschaftliche Fragen als wir oft denken. Und: Sie mischen sich ein und wollen gehört werden! Ihre Arbeiten glänzen mit Ideenreichtum und Kreativität in gestalterisch-bildnerischen Werken, Textarbeiten, informativen Präsentationen und Videos. Ihre fundierten Meinungen und Ansichten zeigen, was ihnen wichtig ist!"

Bernhard Kukatzki lobt: "Unsere Jury hat dieses Jahr an rund 100 Jugendliche aus 11 Schulen Preise vergeben. Mit Bewunderung und Anerkennung haben wir mit der Jury gesichtet, was trotz pandemiebedingter Probleme von Jugendlichen aus ganz Rheinland-Pfalz geschickt wurde. Mit Engagement und Kreativität behandeln ihre Arbeiten Themen, die uns alle bewegen. Wieder einmal haben die jungen Menschen aus Rheinland-Pfalz das Motto unseres Wettbewerbs wörtlich genommen und mitgedacht und mitgemacht. Dafür gilt ihnen unser besonderer Dank!"



Zu den vielen attraktiven Preisen des Schüler- und Jugendwettbewerbs gehören u. a. Studien- und Tagesfahrten, Anschaffungen für Schulklassen und jede Menge Publikationen. 2022 standen die drei Themen "Glückwunsch zum Jubiläum! 75 Jahre Rheinland-Pfalz", "Zwischen Lockdown und Restart - Leben und Lernen in einer digitalen Welt" und "Die Flut wird Narben hinterlassen" zur Auswahl.



Die medienöffentliche Preisverleihung findet am Dienstag, 5.Juli 2022 um 11 Uhr im Landtag in Mainz statt. Wer auf die Ergebnisse neugierig ist, kann ab dem 5. Juli im Foyer des Abgeordnetenhauses in Mainz eine Ausstellung der prämierten Arbeiten besichtigen.​















Foto: pexels