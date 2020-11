"Ich gehe mit meiner Laterne..."

Page Content

Alles anders, aber Rituale bleiben: Auch in diesem Jahr 2020 beginnt heute die Sankt Martins-Woche rund um den Martinstag am 11. November. Wie zurzeit fast alle Lebensbereiche, macht auch dieser Anlass kreative Lösungen erforderlich. Für alle, die Last-Minute noch auf der Suche nach Ideen sind, wollen wir hier ein paar Ausgangspunkte für die Recherche bieten.

1. Das Bistum Trier zeigt auf seiner Website eine mögliche Tages-/Abendgestaltung auf: So können Kinder zum Beispiel im verdunkelten Wohnzimmer ihre Laternen vorstellen. Ein Erwachsener liest oder erzählt dann in gemütlicher Runde die Martinsgeschichte - je nach Lust und Muße kann man sie auch gemeinsam nachspielen, sei es mit Spielfiguren oder eigenem Schauspieleinsatz. Zusätzlich können Lieder gesungen oder ein Martinsfries gemalt werden. Wer tagsüber noch etwas mehr Zeit hat, kann auch gemeinsam Martinsbrezeln oder Weckmänner backen.

2. Bei katholisch.de gibt es einen Überblick über zahlreiche kreative "Ersatz"-Veranstaltungen und Ideen in ganz Deutschland. Das Bistum Münster rät beispielsweise in der ganzen Region leuchtende Laternen in die Fenster zu stellen. Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" schlägt vor eine Extra-Fackel/Laterne zu basteln, die die Kinder dann am Martinstag den Großeltern oder anderen Freund:innen oder Verwandten zu schenken. Mehr Ideen gibt es hier: Klick mich.

3. Unter dem Hashtag #stmartin2020 kann jeder seine ganz eigenen St. Martins-Impressionen im Netz teilen und natürlich auch die der anderen bewundern.

4. Im Methodenkoffer des Bistums Trier finden sich zahlreiche Ideen und Verweise über Firmung, Sternsinger und eben auch Sankt Martin in Corona-Zeiten. Ein toller Ausgangspunkt um sich Anregungen zu suchen und neues zu entdecken.

Foto: Pexels / Batuhan Alper Bilginer