Philharmonie eröffnet Saison mit Krystian Zimerman und Beethovenzyklus

​Luxemburg. Nachdem in der letzten Saison zahlreiche Konzerte in der Philharmonie abgesagt werden mussten, ist die Freude groß, wenn auch unter Auflagen, den Auftakt zur neuen Spielzeit geben zu können. Für das Eröffnungskonzert konnte kein Geringerer als der Pianist Krystian Zimerman gewonnen werden –eine Musikerikone wie sie im Buche steht. Das Programm zeigt sich nicht weniger glanzvoll. Im ersten von insgesamt drei Konzerten mit dem Solisten präsentiert das OPL unter seinem Chefdirigenten Gustavo Gimeno die beiden ersten Klavierkonzerte Ludwig van Beethovens anlässlich dessen 250. Geburtstags. Die weiteren Klavierkonzerte des Komponisten werden am 2. und 23. Oktober in gleicher Besetzung präsentiert.

Neben dem Beethovenzyklus hält das Programm der Saison 2020/21 weitere Highlights bereit. Neben einem Konzert mit dem SWR Sinfonieorchester unter Teodor Currentzis und mit der zum wiederholten Male in Luxemburg konzertierenden Geigerin Patricia Kopatchinskaja kann sich das Publikum in den kommenden Wochen ebenso auf Orchestermusik wie auch auf Solokünstler freuen–sei es mit dem Orchestra of the Mariinsky Theatre unter Valery Gergiev oder mit der Camerata Salzburg und Hélène Grimaud. Der Pianist Paul Lewis wird sich der Musik Beethovens widmen und Benjamin Bernheim, neuer Star am Tenorhimmel, wird ebenso auf der Bühne der Philharmonie stehen wie Camané, der "Prinz des Fado", und der Luxemburger Pascal Schumacher. Die Musiker des OPL freuen sich, auch in dieser Saison wieder Rolando Villazón begrüßen zu können.

Ein umfassendes Hygienekonzept wurde in den letzten Wochen erstellt, um die Sicherheit sowohl der Künstler als auch der Besucher zu gewährleisten. Zunächst wird die Platzkapazität der Säle lediglich zu 40 Prozent ausgeschöpft werden können. Das Abonnementsystem wurde vorübergehend ausgesetzt, sodass Karten ausschließlich im freien Verkauf erhältlich sind. Einige Programme mussten angepasst werden, um den bestehenden Abstandsregelungen gerecht zu werden. Pausen sowie das gastronomische Angebot und eine Garderobe wird es zunächst nicht geben. Zudem ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten Gebäude der Philharmonie (Foyer und Konzertsaal) und auch während des Konzertes verpflichtend.

Kunden haben die Möglichkeit auf folgenden Wegen Tickets zu kaufen:

Über die Internetseite www.philharmonie.lu​



Telefonisch (+352) 26 32 26 32 (montags bis freitags, 10:00 bis 18:00)

Per Email: tickets@philharmonie.lu







Die Räumlichkeiten der Information & Billetterie in der Philharmonie bleiben für die Öffentlichkeit vorerst geschlossen, aber das gesamte Team beantwortet Fragen gerne telefonisch (+352) 26 32 26 32 (Montag bis Freitag von 10:00 bis 18:00) oder per Email an tickets@philharmonie.lu.









Foto: Thomas Lenaerts