Das Highlight der Saisonvorbereitung

​Der SWT-Cup bringt am 7. und 8. September einen Hauch Erstliga-Feeling in den Trierer Basketball: Mit medi bayreuth und der BG Göttingen sind zwei Mannschaften an der Mosel zu Gast, die seit Jahren in der easyCredit Basketball-Bundesliga etabliert sind. Belfius Mons-Hainau war zuletzt Fünfter in der starken belgischen Liga und auch im EuroCup vertreten.

Gladiators-Geschäftsführer Andre Ewertz freut sich, altbekannte Gesichter in Trier begrüßen zu können. "Für unsere Zuschauer ist es eine tolle Gelegenheit zu einem Wiedersehen mit Bastian Doreth und Andreas Seiferth auf Seiten von medi bayreuth. Auf Seiten von Göttingen sind Mathis Mönninghoff und Dennis Kramer aus ihrer Trierer Zeit bestens bekannt. Und sogar bei Mons findet sich mit unserem ehemaligen Co-Trainer Frank de Meulemeester ein bekanntes Gesicht auf der Bank.“

Auch Headcoach Christian Held ist voller Vorfreude auf die Testspiele der besonderen Sorte: „Für uns eine super Gelegenheit, gegen hochkarätige Gegner zu testen. Die Fans bekommen richtig was geboten, wenn man sich die Gegner anschaut“, sagt Held, warnt jedoch vor zu viel Euphorie hinsichtlich der zu erwartenden Resultate: „Die Ergebnisse sind Nebensache, wir wollen viel ausprobieren und vor allem unseren Standort bestimmen. Wir wollen Rückmeldung zu unserem Leistungsstand und unseren Aufgaben. Da hilft es gegen Gegner zu spielen, die uns auch unsere Grenzen aufzeigen können. Wir freuen uns enorm auf die Herausforderung und hoffen, dass viele Zuschauer den Weg in die Halle finden und uns unterstützen. Wir wollen gemeinsam mit den Fans in die Saison starten.“

Doch nicht nur sportlich wird der SWT Cup ein Höhepunkt. In Zusammenarbeit mit der Stefan Morsch Stiftung und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK Blutspendedienst West) erhalten alle Zuschauer die Möglichkeit, Blut zu spenden und somit die Jugendarbeit des Gladiators Trier e.V. zu unterstützen. Unter dem Motto „Wir bluten für unser Team" bieten die Organisatoren am ersten Turniertag (7. September) Blutspenden und Knochenmarkstypisierungen zum doppelt guten Zweck an. Die Stände der Stefan Morsch Stiftung und DRK West sind von 14:00 bis 18:00 Uhr in der Nebenhalle der Arena Trier geöffnet, jede Blutspende unterstützt die Jugend der RÖMERSTROM Gladiators Trier.





Spielplan

Samstag, 7. September

17:00 Uhr: Spiel 1, Belfius Mons-Hainaut vs. BG Göttingen

19:30 Uhr: Spiel 2, RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. medi bayreuth

Sonntag, 8. September

14:30 Uhr: Spiel 3, Verlierer Spiel 1 vs. Verlierer Spiel 2

17:00 Uhr: Spiel 4, Gewinner Spiel 1 vs. Gewinner Spiel 2







Tickets für den SWT Cup gibt es unter www.ticket-regional.de ​oder in der Gladiators Geschäftsstelle sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen zu kaufen.

Tagestickets: 12,00 Euro (ermäßigt 10,00 Euro, Kinder 8,00 Euro)

Zwei-Tages-Tickets: 20,00 Euro (ermäßigt 16,00 Euro, Kinder 12,00 Euro)