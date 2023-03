Keine Punkte am 118. Geburtstag

HTML-Teaser

​​SVE verliert mit 0:2 (0:1) gegen den 1. FSV Mainz 05 II Der SVE muss in der Regionalliga die siebte Niederlage in Folge hinnehmen. Vor 1.062 Zuschauern zeigte die Mannschaft einen engagierten Auftritt, aber am Ende fehlte die Durchschlagskraft nach vorne.