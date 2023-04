Trier lässt wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen

Page Content

​Cheftrainer Andreas Zimmermann startete mit zwei Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen die SG Barockstadt Fulda. Für Denis Wieszolek und Robin Garnier rückten Niklas Heeger und Gianluca Lo Scrudato in die Startformation.

Die Eintracht lief erstmals in den schwarzen Ausweichtrikots auf. Die Anfangsphase ging an den SVE. Nach sieben Minuten dann die erste Großchance für Trier. Cvetkovic scheiterte nur knapp an VfR-Schlussmann Cymer. Kurz darauf verpasste Cvetkovic nach einer Ecke erneut nur knapp das Führungstor. Im Anschluss kam dann auch die Wormatia besser ins Spiel und den knapp 500 mitgereisten Trierer Fans zeigte sich ein offener Schlagabtausch. Nach einem schlecht verteidigten Angriff der Wormser konnte Daniel Kasper unbedrängt zur Führung einnetzen (17.). Der Treffer nahm die Moselstädter komplett aus dem Spiel. Knapp zehn Minuten nach dem 1:0 konnte der VfR dann durch einen Sonntagsschuss aus 30 Meter auf 2:0 erhöhen (26.). SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann musste etwas ändern und das tat er auch in der 39. Minute. Für Kevin Schacht und Gianluca Lo Scrudato kamen Simon Maurer und Ufumwen Osawe in das Spiel. Bis zur Halbzeit sollte sich aber nichts mehr an dem Geschehen ändern.

Kurz nach Wiederanpfiff die große Chance auf den Anschlusstreffer. Alexander Cvetkovic setzte einen Ball nur an den Außenpfosten (49.). Wormatia Worms konzentrierte sich in der zweiten Halbzeit überwiegend auf das Verwalten der Führung. Trier fehlte die nötige Durchschlagskraft, um gefährlich vor dem Tor des VfR aufzutauchen. In der 90+2. Minute dann der K.O. für den SVE. Nachdem Mounir Bouziane den Ball vertändelte, konnte Alexander Shehada den Ball ins leere Tor schießen.

Der SVE lässt wichtige Punkte liegen und verliert am Ende mit 3:0 (2:0) gegen den VfR Wormatia Worms. Am kommenden Mittwoch trifft die Zimmermann-Elf im Moselstadion auf die TSG Hoffenheim II. In der Tabelle belegt der SVE weiterhin den 17. Platz.





Text: Eintracht Trier

