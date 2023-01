Page Content

​„Da ich in Trier geboren und aufgewachsen bin, macht es mich natürlich sehr glücklich jetzt zur Eintracht zu wechseln. Als Fan war ich sehr oft im Stadion, deswegen freue ich mich umso mehr, die Porta auf der Brust tragen zu dürfen“, so Kalweit zu seinem Wechsel in die älteste Stadt Deutschlands.

In jungen Jahren durchlief Kalweit die Jugendabteilung vom TuS Trier Euren und dem TuS Mosella Schweich. Dabei spielte der 1,80 Meter große Trierer unteranderem in der B-Junioren-Regionalliga. Im Herrenbereich lief der 20-jährige insgesamt 42-mal in der Bezirksliga West auf, wobei ihm insgesamt 15 Tore gelangen. Durch seine überzeugenden Leistung beim TuS Mosella Schweich bewarb sich Kalweit nun für höherklassige Aufgaben in Trier.

„Julius hat durch seine guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist ein spannender junger Spieler mit viel Potenzial. Wir wollen unserem Weg treu bleiben, indem wir auch auf regionale Spieler setzen und diese bestmöglich weiterentwickeln“, freut sich Eintracht-Cheftrainer Josef Cinar über den Neuzugang. Kalweit erhält die Rückennummer 26 und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2024.





Text: Eintracht Trier

