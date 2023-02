Zwei weitere Transfers am „Deadline Day“

Page Content

​In jungen Jahren durchlief Schacht die Jugendabteilung der Arminia aus Bielefeld. Im Herrenbereich lief der 20-jährige unter anderem siebenmal in der Oberliga Westfalen und dreimal im Westfalenpokal auf. Zu seinen Stationen zählten dabei die erste und zweite Mannschaft von Preußen Münster. „Ich freue mich nach den guten Gesprächen mit den Verantwortlichen auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Mein Ziel ist es, der Mannschaft beim Klassenerhalt zu helfen und meine Qualitäten einzubringen“, so Kevin Schacht zu seinem Wechsel an die Mosel.

Die Fußballkariere von Torhüter Heeger startete beim Karlsruher SC und führte über den Waldhof aus Mannheim und den SV Sandhausen zum VfB Stuttgart II, für den er im Herrenbereich zweimal in der Regionalliga Südwest auflief. Nach seinem Wechsel zurück zum KSC konnte er sogar zwei Einsätze in der zweiten Bundesliga verzeichnen. Zuletzt spielte Heeger für Dynamo Dresden von dort aus wechselt er auch nach Trier. „Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen, weshalb ich mich freue nun ein Teil von Eintracht-Trier zu sein. Mein Ziel ist es, den Klassenerhalt zu schaffen und mich dabei weiter zu entwickeln“, beschreibt Niklas Heeger die Gründe für seinen Wechsel in die älteste Stadt Deutschlands.

„Wir freuen uns, dass sich beide Spieler für uns entschieden haben. Sie bringen alles mit, was wir in unserer Situation brauchen. Mit beiden Spieler stellen wir unseren Kader nochmal breiter auf und gewinnen an Qualität dazu“, freut sich Eintracht-Cheftrainer Josef Cinar über die beiden Neuzugänge.

Niklas Heeger erhält die Rückennummer 30 und Kevin Schacht die Nummer 28. Beide unterschrieben einen Vertrag bis Juni 2023.





Text: SVE Trier





