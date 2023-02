Page Content

​Die sportliche und persönliche Entwicklung junger Talente soll in Zukunft gemeinsam vorangetrieben werden. Schwerpunkt ist neben dem intensiven Austausch in den jeweiligen Mannschaften die gemeinsame Aus-, Fort- und Weiterbildung von Trainern.

​„Wir hatten sehr gute und vertrauensvolle Gespräche mit den Verantwortlichen des FSV Trier-Tarforst. Bei der Kooperation geht es darum, mit allen Trainern und Spielern in sehr regelmäßgiem Austausch zu stehen und eng zusammen zu arbeiten. Neben regelmäßigen Vergleichsspielen und gemeinsamen Trainingseinheiten sollen zusätzlich Trainerworkshops durchgeführt werden. Diese sollen mit dem VfB Stuttgart als übergeordneter Kooperationspartner inhaltlich ausgearbeitet werden. „Wir wollen unser Kooperationsnetzwerk weiter ausbauen, um die Kräfte in der Region weiter zu bündeln. Erste Gespräche mit weiteren Partnern in der Stadtregion sind bereits geführt und werden zeitnah intensiviert“, so Eintracht-Projektleiter Jugend Niki Wagner.

Tarforst-Vorsitzender Werner Gorges betont: „Der FSV Trier-Tarforst arbeitet bereits seit einigen Jahren eng mit Eintracht-Trier im Jugend- und Nachwuchsbereich zusammen, denn bei beiden Vereinen wird hervorragende Arbeit für die Region geleistet. Wir freuen uns nun auf die neu abgestimmte Kooperation, da wir so gemeinsam die Talente noch früher sichten und gezielt im sportlichen Bereich fortbilden können. Wir alle wissen natürlich auch, dass das schönste und beste Konzept nur ein Stück Papier bleibt, wenn es nicht mit Leben gefüllt wird! Hier sind alle Beteiligten sehr zuversichtlich, dass hier schnell viel Bewegung hineinkommen wird. Wir benötigen motivierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich mit den Herausforderungen identifizieren und sich zum Mitmachen inspirieren lassen.“

Zustimmung erhält er von Tarforst-Jugendleiter Steffen Hilmer: „Insbesondere die Zusammenarbeit im Trainingsbetrieb durch gezielte Trainerfortbildungen und Vergleichsspiele ist für alle talentierten Kinder und Jugendliche ein Gewinn. Am Ende wollen wir die Stadt Trier im Fußball stärken. Gemeinsam können wir das Potenzial der Region besser ausschöpfen!“





Text und Bild: Eintracht Trier​​​​

