Nichts Zählbares trotz guter Leistung

​Cheftrainer Andreas Zimmermann startete mit zwei Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen den FC RotWeiss Koblenz. Für Jan Brandscheid und Vincent Boesen rückten Ersin Zehir und Ufumwen Osawe in die Startformation.

Zu Beginn des Spiels zeigte sich ein eher verhaltener Start beider Mannschaften. Trier stand sicher in der Verteidigung und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Nach elf Minuten kamen sie dann auch zur ersten Chance. Ufumwen Osawe zog mit dem Leder in den Frankfurter Strafraum, wo er Kevin Heinz bediente. Leider wurde er aber bei seinem Abschlussversuch geblockt. Der FSV zeigte sich nach der Trierer Chance wacher und sie versuchten ihre Offensive besser ins Spiel zu bringen. Zwischen der 17. Und 18. Minute verbuchten die Frankfurter vier Ecken in Folge. Die letzte Ecke wäre fast im langen Eck eingeschlagen, doch Niklas Heeger konnte mit einer tollen Parade den Einschlag verhindern. Die Hessen erhöhten immer mehr den Druck. Leon Müller verfehlte nach der fünften Ecke per Distanzschuss nur knapp das Tor der Hausherren (22.). Das Team von Andreas Zimmermann hielt sich jedoch weiterhin an den Matchplan und suchte den Weg nach vorne. In der 24. Minute sahen die Zuschauer die zweite Chance für den SVE. Nach guter Vorarbeit von Christopher Spang war Alexander Cvetkovic jedoch zu ungenau im Abschluss (24.). Eine halbe Stunde war gespielt als sich die SVE-Offensive gut durcharbeitete und Ersin Zehir nur hauchzart an FSV-Schlussmann Omer Hanin scheiterte. Fünf Minuten später konnte Jake Hirst, nachdem er sich gegen zwei Trierer Verteidiger durchsetzen konnte, die Führung für die Gäste erzielen. Sein Schuss ins lange Eck kullerte vom Innenpfosten über die Linie (34.). Die Eintracht machte aber unbeeindruckt weiter und kam in der 40. Minute zweimal fast zum Anschlusstreffer. Zuerst scheiterte Ufumwen Osawe und dann Dominik Kinscher an Omer Hanin.

In der zweiten Halbzeit arbeitete die Eintracht weiterhin daran den Anschlusstreffer zu erzielen. Frankfurt stand jedoch in der Phase von Minute 46 bis 65 sehr kompakt und ließ wenig zu. Eine Minute später spielte Maurice Wrusch einen Freistoß gefährlich vor das Frankfurter Tor, jedoch fand seine Flanke keinen Abnehmer. Ab der 68. Minute brachte Andreas Zimmermann zwei weitere Offensivspieler auf das Feld, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Kurz darauf trat Michael Omosanya schon in Aktion (74.). In der 81. Minute setzte Sven König Christopher Spang in Szene, doch sein Schuss wurde in letzter Sekunde geblockt. Eigentlich hätte es nach dieser Chance einen Eckball für Trier geben müssen, doch der Schiedsrichter entschied auf Abstoß. Am Ende blieben Trier fünf Minuten Nachspielzeit. In der 93. Minute dann das große Pech für die Eintracht. Erst scheiterte Yannick Debrah an Omer Hanin und im Anschluss setzte Michael Omosanya einen Fallrückzieher an die Latte.

Der SVE verliert am Ende mit 0:1 (0:1) gegen den FSV Frankfurt. Am kommenden Samstag gastiert die Zimmermann-Elf bei der SGV Freiberg im Wasenstadion. In der Tabelle belegt der SVE weiterhin den 17. Platz.

Text: Eintracht Trier