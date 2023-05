Gute Leistung wird mit nur einem Punkt belohnt

Page Content

​Cheftrainer Andreas Zimmermann startete mit vier Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen den SGV Freiberg. Für Niklas Heeger, Jan Brandscheid, Maurice Wrusch und Noah Herber rückten Denis Wieszolek, Kevin Heinz, Vincent Boesen und Gianluca Lo Scrudato in die Startformation.

Die Eintracht übernahm von Beginn an das Spiel und zeigte mehrere Offensivaktionen hintereinander. Sven König hätte in der 26. Minute die Führung erzielen können, jedoch war er zu zögerlich und konnte fair abgegrätscht werden. Die Gäste aus Aalen kamen vor 1.863 Zuschauern im Moselstadion nur zweimal gefährlich vors Trierer Tor. Einmal schüttelte Paolo Maiella den ansonsten gut aufspielenden Vincent Schwab ab, er scheiterte aber am aufmerksamen Torwart Denis Wieszolek.

Nach der Pause zeigte sich den Zuschauern das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit. VfR-Angreifer Paolo Maiella verfehlte in der 76. Minute das Trierer Tor sehr knapp. Vincent Boesen vergab in der 85. Minute die größte Chance für den SVE. Nach toller Hereingabe konnte er das Leder aus kurzer Distanz nicht an Aalens Torwart Maurice Brauns vorbeispitzeln.

Der SVE muss sich am Ende nach einem guten Auftritt mit einem Punkt zufriedengeben. Am kommenden Samstag gastiert die Zimmermann-Elf bei der TSG Balingen in der BIZERBA-Arena. In der Tabelle belegt der SVE weiterhin den 17. Platz.







