Van Schaik schlägt in der Nachspielzeit zu

Foto: Pixabay



​​Die erste gefährliche Möglichkeit der Partie am Dienstag, 26. Oktober, hatten die Gastgeber vom FC Karbach​ - nach einer Ecke landete der Ball am Pfosten (11.). In der 24. Minute die nächste Chance für die Hausherren, Jeremy Mekoma zielte knapp am langen Pfosten vorbei (24.). Nach einer halben Stunde kam Jonas Amberg nach einem Freistoß von Dominik Kinscher im Zentrum nicht richtig an den Ball (30.). Rund drei Minuten später verhinderte Olayo und Thayaparan mit vereinten Kräften nach einem Schuss von Jeremy Mekoma den Rückstand (33.). Kurz vor der Pause scheiterte Jan Brandscheid mit einem Schuss aus spitzem Winkel an Torwart Florian Bauer (45.).

​Im zweiten Durchgang kam die Eintracht​ ​schwungvoll aus der Kabine und hatten durch Jason Kaluanga die erste Möglichkeit (58.). In der 72. Minute parierte Olayo einen Freistoß von Peuter. In der Schlussviertelstunde erhöhten die Gastgeber nochmal den Druck. Doch in der Nachspielzeit sah der Karbacher Eric Peters nach einem groben Foulspiel an dem eingewechselten Benjamin Siga die rote Karte. In der anschließenden Rudelbildung flog auch noch Kevin Leidig vom Platz (90./+2). Die dritte rote Karte sah Karbachs Co-Trainer Klaus Ohnesorge. Den darauffolgenden Freistoß von Sven König köpfte Henk van Schaik zum umjubelten 1:0-Siegtreffer ein (90./+6).



Der SVE musste personell im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen den SV Gonsenheim auf Robin Garnier, Edis Sinanovic und Denis Wieszolek verzichten. ​







FC Karbach: Bauer – Eberhardt, Kraft, Puttkammer – Göderz, Peuter, Denguezli, Fischer (72. Jannke) – Leidig – Mekoma (85. Peters), Wilschrey

Eintracht Trier: Olayo – Kaluanga, Maurer, van Schaik, Sinner – Thayaparan – Brandscheid (80. Siga), Amberg (83. Fischer), Kinscher (71. Heinz), König – Bibaku

Schiedsrichter: Markus Dunsbach Tor: 0:1 van Schaik (90./+6) ​