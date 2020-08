Eintracht vs. Corona

Page Content

​Weiterhin sind die Entwicklungen im Hinblick auf die Corona-Pandemie sehr schnelllebig und von Tag zu Tag gibt es neue Anpassungen, die der SVE in seinen Konzepten und Planungen berücksichtigen muss. Um alle Fans auf dem Laufenden zu halten, hat der Verein einen Überblick mit den wichtigsten Punkten zusammengestellt.



1. Hygienekonzept

Das Hygienekonzept des Vereins zwecks Ausnahmegenehmigung und einer Mehrzulassung von Zuschauern im Stadion liegt den Behörden der Stadt Trier vor. Aus medizinischer Sicht gab es mehrere gute Gespräche mit dem Gesundheitsamt und einige kleine Anpassungen. Die Zuständigkeit in der Zulassung des Konzepts obliegt dem Ordnungsamt der Stadt Trier. Hier gibt es noch keine Entscheidung, ob das Konzept in der Form genehmigt wird oder nicht. Des Weiteren werden ständig neue Entwicklungen einbezogen, um die Situation zu bewerten. Das Hygienekonzept beinhaltet bereits Verschärfungen oder Lockerungen, wenn sich die 7-Tage Inzidenz verändert. Entsprechend kann es zu Veränderungen der zugelassen Zuschauerzahl im Saisonverlauf kommen.

2. Aktuelle Kapazität

Ohne Ausnahmegenehmigung liegt die Anzahl der zugelassenen Zuschauer weiterhin bei 350 Personen. Spieler, Betreuer, Trainer und Schiedsrichter zählen nicht zu diesem Personenkreis. Bei einer Anzahl von knapp 140 Sponsorenkarten und derzeit ca. 180 Anträgen von Sitzplatzdauerkarten sind aktuell noch 30 Dauerkarten im freien Verkauf. In der Oberliga haben sich die Vereinen untereinander darauf verständigt, jedem Gästeteam fünf Karten pro Spiel zur Verfügung zu stellen. Diese werden in der Regel an SVE-TV oder Vereinsoffizielle vergeben. Wie der Vorverkauf gehandhabt wird, obliegt immer dem gastgebenden Verein. Hier wird der SVE über die offiziellen Kanäle immer informieren, was der Gastgeber im Hygienekonzept vorsieht.

3. Wunschplätze / Vorverkauf

Leider können keine Wunschplätze berücksichtigt werden. Der Verein gibt sich große Mühe, möglichst viele Interessen zusammenzufügen. Oberste Priorität hat jedoch das Einhalten der Mindestabstände. Alle Zuschauer:innen dürfen ausschließlich auf den Ihnen zugewiesen Plätzen sitzen. Personen einer Haushaltsgruppe dürfen aktuell zusammensitzen. Das zum Zeitpunkt des jeweiligen Spiels geltende Hygienekonzept ist unbedingt einzuhalten. Aufgrund der Auslastung wird es bis zu einer Lockerung keine Tickets an der Tageskasse geben.

4. Arbeitskarten / Freikarten

Auch im Bereich der Arbeitskarten gelten in dieser Saison zunächst Restriktionen. Unter anderem erhalten Jugendspieler, Schiedsrichter und weitere Offizielle keine Freikarten. Wer eine Arbeitskarte für den Spieltag benötigt, muss diese unter berens@eintracht-trier.com beantragen. Die Anzahl der Arbeitskarten wird auf das Nötigste reduziert. Wir bitten auch hier um Verständnis für die aktuelle Situation. Sollten neue Hygiene- und Gesundheitsvorgaben es ermöglichen, dass mehr Zuschauer:innen zu Spielen zugelassen werden können, werden weitere Arbeitskarten zugeteilt.

5. Mehrwertsteuer

Jahreskarten und Saisonkarten stellen nach herrschender Meinung Vorauszahlungen für eine einheitliche Leistung dar. Die Überlassung der Eintrittskarte stellt eine Dauerleistung dar, die mit Ablauf des Berechtigungszeitraums erbracht wird. Der Umsatz wird jeweils erst mit Ablauf der Spielsaison ausgeführt. Bei Zahlung zu Beginn des Leistungszeitraums entsteht Umsatzsteuer aufgrund der Vereinnahmung (Vorauszahlung); die Leistung ist aber erst am Ende der Laufzeit ausgeführt. Das Ende des Leistungszeitraums ist der 30. Juli 2021. Nach aktueller Gesetzeslage beträgt der Umsatzsteuersatz dann wieder 19 Prozent, so dass die Dauerkarten mit 19 Prozent Umsatzsteuer zu berechnen und zu verkaufen sind.



6. SVE-TV

Aufgrund der Tatsache, dass viele potenzielle Besucher:innen zunächst nicht ins Moselstadion kommen können, wird das Team von SVE-TV sich bemühen, auch bei Heimspielen einen Livestream in gewohnt hoher Qualität zur Verfügung zu stellen. Das Ganze läuft weiterhin auf ehrenamtlicher Basis und lebt von einem enormen Aufwand, den die handelnden Personen betreiben. Um aus personeller Sicht den Livestream permanent gewährleisten zu können, ist man weiter auf der Suche nach Verstärkung​. In Absprache mit der aktiven Fanszene und dem Fanprojekt sucht der SVE derzeit nach Möglichkeiten, Angebote zum gemeinsamen Ansehen der Spiele über SVE-TV zu schaffen.